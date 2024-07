"Związek Seleny i Benny’ego jest bardzo poważny i rozmawiali o małżeństwie" - zdradza informator "Us Weekly".

"To jest zawsze temat codziennych rozmów. To mój kolejny cel do odhaczenia (...) Mam mnóstwo chrześniaków, siostrzeńców. Uwielbiam przebywać w towarzystwie dzieci" - stwierdził Blanco.