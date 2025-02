Do kin trafia film " 100 dni do matury ", a twórcy projektu pojawili się wczoraj, 26 lutego 2025 roku, na jego uroczystej premierze. Internetowi idole znaleźli się u boku takich aktorów jak Jacek Koman , Piotr Głowacki czy Małgorzata Foremniak . Opowiedzieli nam nie tylko o nowym filmie, ale i o muzyce, która aktualnie króluje w ich słuchawkach. " Moonage Daydream " Davida Bowiego , The Neighbourhood i Arctic Monkeys - sprawdźcie sami!

"Zrobiliśmy ['Przestrzeń'] bardzo instynktownie, intuicyjnie i szybko, bo dobre numery zazwyczaj nie powstają długo. Jeśli czuje się piosenkę i to, co chce się przekazać, to bardzo łatwo pisze się takie numery. Zrobiliśmy go w jeden dzień. Oczywiście czekaliśmy trochę na Przemka, bo na niego trzeba trochę więcej czasu poświęcić, ale myślę, że każdy z nas się bardzo dobrze spisał. (...) Piosenka opowiada o niewiadomych początkach, tak samo jak film, ale ostatecznie wszystko się kończy dobrze, więc mam nadzieję, że tak samo się skończy u wszystkich widzów i słuchaczy" - zdradził Bartek Kubicki.