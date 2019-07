ZZ TOP kończą 50 lat! (płyta "Goin' 50")

Brody, wąsy, szybkie samochody, piękne kobiety oraz rockowa muzyka - tak można podsumować karierę teksańskiego tria ZZ Top, które w 2019 roku kończy 50 lat. Z tej okazji nie mogło zabraknąć specjalnego wydawnictwa. Jest nim składanka, zatytułowana "Goin’ 50”.

ZZ Top świętuję 50 lat swojej działalności szczególnym wydawnictwem /Jim Steinfeldt /Getty Images

Na kompilacji "Goin' 50" znajdziemy 50 piosenek Billy'ego Gibbonsa, Dusty’ego Hilla i Franka Bearda, które wybrano z całej kariery ZZ Top. Od 16 sierpnia dostępna będzie wersja trzypłytowa, już teraz dostępne jest natomiast wydawnictwo z 18 utworami.



50 lat ZZ Top 1 12 ZZ Top to amerykańskie, pochodzące z Teksasu trio, które tworzy muzykę spod znaku hard rocka, bluesa i południowego rocka, w ich muzyce słychać też wpływy boogie. W tym roku zespół obchodzi 50. rocznicę swojego istnienia. Muzycy uczczą to w maju podczas trzech teksańskich koncertów. Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images 12

Reklama

Trzypłytowe wydanie "Goin' 50" to starannie wyselekcjonowane kompozycje ZZ Top, przedstawiające zespół zarówno we wczesnych, mocno bluesowych czasach, nieco późniejszych bluesowo-rockowych, kiedy trio stało się już bardzo znane w USA, z lat 80., gdy Billy, Frank i Dusty stali się światowymi gwiazdami za sprawą złagodzenia brzmienia i zmiany stylistyki na bliską ówczesnemu mainstreamowi.

Reprezentowany jest każdy z 15 albumów kapeli. Poza tym w zestawie mamy dwie dodatkowe piosenki - "Salt Lick" oraz "Miller's Farm", które zarejestrowane zostały w 1969 roku, czyli niemal w samych początkach ZZ Top.

Dysk pierwszy to między innymi hity z lat 70. oraz wczesnych 80. - “La Grange", "Tush", "Cheap Sunglasses", "I’m Bad, I’m Nationwide", "Pearl Necklace". Na drugim znajdziemy m.in. "Gimme All Your Lovin'", "Legs", "Sleeping Bag", "Stages", "Rough Boy", "Velcro Fly".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ZZ Top Gimme All Your Lovin'

Trzecia płyta jest zbiorem nagrań z lat 1992-2016, czyli okresu, w którym ZZ Top powrócili do bardziej bluesowego grania. Mamy tu, chociażby "Pincushion", "What’s Up With That", "Rhythmeen", "I Gotsta Get Paid".

Dodatkiem do tej płyty są dwa nagrania live z ostatniego wydawnictwa koncertowego tria ("Live Greatest Hits From Around The World" z 2016 roku) , "Waitin' For The Bus" oraz "Jesus Just Left Chicago".