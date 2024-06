30-letni Dominik Dudek w mediach społecznościowych przekazał fanom radosną nowinę, że oświadczył się swojej partnerce. Z Olą jest w związku od czterech lat. To właśnie dla ukochanej napisał swoją najnowszą piosenkę "Od kiedy jesteś" ( sprawdź! ).



"Jestem przekonany, że od kiedy ma się przy sobie odpowiednią osobę, przyjaciela, partnera, to czas nie ma znaczenia i wszystko zawsze jakoś się ułoży. Ja miałem to szczęście, ze taką osobę spotkałem na swojej drodze i mam nadzieję, że wszystkie osoby które posłuchają 'Od kiedy jesteś' uświadomią sobie ile wspaniałych ludzi jest wokół nich" - opowiada zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland" .

Wideo Dominik Dudek - Od kiedy jesteś (Homemade Video)

"Jestem przeszczęśliwy! Oświadczyłem się najwspanialszej osobie na świecie! Z tej okazji napisałem dla niej piosenkę, której tekst idealnie opisuje to, jak się przy niej czuję! Dziękuję, że jesteś! Życzę każdemu takiej miłości!" - napisał jeszcze przed premierą na Instagramie.

W komentarzach pod postem zaroiło się od zachwytów i gratulacji. "Jesteście taką piękną parą, miło się patrzy na waszą miłość" - napisała jedna z fanek. "Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Gratulujemy!" - wtórowała jej kolejna. "Jesteście parą roku! Dużo miłości i samych wspaniałych chwil razem" - skomentował ktoś inny. Zapytany przez odbiorców o datę ślubu, Dudek zdradził, że wraz z narzeczoną zaczynają już planować ceremonię.

Dominik Dudek i "Od kiedy jesteś". Kim jest jego narzeczona?

Wybranką artysty jest młodsza od niego o 2 lata Aleksandra Trzaska. Ma ona zgoła odmienne zainteresowania niż jej ukochany - studiowała medycynę, a obecnie pracuje jako lekarz ogólny w przychodni. Co ciekawe, to właśnie ona zainspirowała piosenkarza do wzięcia udziału w "The Voice of Poland".

"Do programu namówiła mnie moja dziewczyna, bo ja nie byłem na to chętny. Chciałem w ogóle zrezygnować z muzyki, bo już byłem taki zmęczony bieganiem za tym, ale moja dziewczyna powiedziała, żebym spróbował ostatni raz: 'Pójdź do 'Voice'a', jak nie wyjdzie, to ok, ale idź'. Poszedłem i wygrałem. Coś niesamowitego. Zawdzięczam jej ten sukces w stu procentach" - powiedział w jednym z poprzednich wywiadów Dominik Dudek.

Przed programem pracował w firmie budowlanej swojego ojca i mieszkał w Krakowie.