Zui: Zobacz teledysk "Ring". Kiedy premiera debiutanckiej płyty?

Choć dopiero co zdała maturę, pochodząca z Kielc raperka Zui ma już prawie 100 tysięcy fanów na Instagramie. Teraz prezentuje teledysk do kolejnego singla "Ring", która zapowiada debiutancki album.

Zui na okładce singla "Ring" /

Pod pseudonimem Zui kryje się Zuzanna Bracichowicz, autorka tekstów, kompozytorka i producentka.

Reklama

Zaistniała występując gościnnie w klipach raperów z wytwórni SB Maffija. Można ją usłyszeć m.in. w kawałkach "Byliśmy pyłem gwiazd" (sprawdź!) i "Miliony szeptów" (posłuchaj!) Solara i Białasa oraz "Tonight" ReTo (zobacz!) .

Zui ma na koncie także solowe produkcje - single "Zuigram" oraz "Wyluzui". Do obu piosenek powstały klipy.

Clip Zui Zuigram (prod. Got Barss)

Sprawdź tekst utworu "Zuigram" w serwisie Tekściory.pl!

"W wieku 6 lat zaczęłam korzystać z komputera, odkryłam filmiki na YouTube składające się z podkładu i tekstu czyli karaoke. Bardzo dużo śpiewałam. Powtarzałam, że zostanę piosenkarką, ale nikt mi nie wierzył. Gdy miałam 9 lat, tata zainstalował mi program do tworzenia nagrań i tak zaczęła się moja przygoda z produkcją muzyczną" - opowiada Zui o swoich początkach.

Clip Zui Wyluzui (prod. Zui)

Sprawdź tekst utworu "Wyluzui" w serwisie Tekściory.pl!

"Mając 10 lat założyłam swój pierwszy kanał na YouTube ze swoimi coverami. Mając 13 lat zaczęłam komponować i pisać teksty. W wieku 16 lat rozpoczęłam współpracę z uznanymi polskimi raperami. Na początku zaśpiewałam po prostu refren w kawałku Bedoesa, numer stał się popularny i zapalił mnie do działania. Wysłałam więc też moje nagrania Solarowi, który zaprosił mnie do współpracy przy albumie "#nowanormalność". Wytwórnia SBM Label wydała aż dwa single z moim udziałem, którymi promowała tę złotą płytę. Niedługo potem wydałam dwa autorskie single. Oczywiście bardzo chciałam też wydać cały album, jednak musiałam wyhamować. Zdecydowałam, że lepiej będzie jeśli najpierw zdam maturę. Teraz gdy mam to za sobą, mogę wreszcie skupić się na muzyce i ukończyć płytę" - dodaje.



Singel "Ring" zapowiada jej debiutancki album, którego premiera planowana jest na jesień tego roku.

Clip Zui Ring

Sprawdź tekst utworu "Ring" w serwisie Teksciory.pl!