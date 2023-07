Podczas 60. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nie brakowało gorących momentów.

Przed imprezą jeden z reżyserów koncertu stracił pracę po szokującym zachowaniu wobec Dody, w trakcie festiwalu doszło do wpadki i przypadkiem uśmiercona została Jolanta Borusewicz. Na scenie tekstu zapomniał Kamil Bednarek, a już po występach doszło do kłótni wśród członków Trubadurów.

Teraz swoje oświadczenie dotyczące Opola wystosowała Ewa Belina-Brzozowska, członkini zespołu Alibabki.



TVP wprowadziło widzów w błąd? Alibabki oburzone

"Zespół Alibabki został zaproszony do wzięcia udziału w 60 Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, aby wykonać utwór pt. ‘Kwiat jednej nocy’. W imieniu zespołu podziękowałam za propozycję i przekazałam naszą decyzję nieuczestniczenia w tegorocznym festiwalu jego organizatorowi - TVP.

Telewizja Polska, chcąc mieć w programie festiwalu tę piosenkę (główna nagroda na Festiwalu w 1969 r.), umieściła ją jako pierwszą w koncercie zatytułowanym 'Wielka Gala od Opola do Opola', inaugurującym tegoroczny festiwal.

W trakcie wykonywania utworu pt. 'Kwiat jednej nocy', TVP zamieściła na ekranach telewizorów nazwisko współwykonawczyni piosenki - Jolanty Darownej, a obok umieściła nazwę zespołu Alibabki sugerując, że jest członkiem naszego zespołu i że zespół reprezentuje.

Jolanta Darowna należała do zespołu Alibabki przez 1 - 1,5 roku (zastępstwo członkiń/założycielek zespołu w czasie ich urlopów macierzyńskich) i od 1973 roku, tzn. od 50 lat nie należy do grupy. Ta zmanipulowana przez TVP nieprawdziwa informacja wprowadziła w błąd telewidzów w całej Polsce, w amfiteatrze oraz użytkowników internetu.

Jesteśmy co najmniej zaskoczone tworzeniem nieprawdziwych faktów, jakoby zespół Alibabki wziął udział w tym roku w festiwalu w Opolu, a Jolanta Darowna występująca w nim jako solistka w utworze pt. 'Kwiat jednej nocy' jest członkinią zespołu Alibabki i ten zespół reprezentuje. Jolanta Darowna od 1973 roku (od 50 lat!) nie jest członkiem zespołu wokalnego Alibabki" - czytamy.



Telewizja Polska w żaden sposób nie odniosła się na razie do oświadczenia Alibabek.



Cała Polska śpiewała przeboje Alibabek

Alibabki to zespół założony w 1964 r. Autorem największych przebojów był ich wieloletni kierownik muzyczny Juliusz Loranc. Śpiewały piosenki harcerskie, potem rozwinęły repertuar i styl. W 1968 r. uniezależniły się od ZHP. 15 razy wystąpiły na Festiwalu w Opolu (trzy nagrody główne) i cztery razy w Sopocie. Wylansowały przeboje "Kwiat jednej nocy", "Ene, due, rabe", "Kapitańskie tango". Śpiewały też w chórkach ("Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" Skaldów). W 2009 r. odsłoniły swoją gwiazdę w Opolu.

To właśnie Alibabki stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae i ska. W 1965 roku ukazał się zawierający cztery utwory singel "W rytmach Jamajca ska".



50 lat później rozpoczął się projekt "Tribute to Alibabki", kiedy to pojawiły się nowe interpretacje największych przebojów grupy. Twórcy z zespołu The Bartenders zaprzyjaźnili się z Alibabkami, które po wielu latach przerwy ponownie stanęły na scenie.

Alibabki pojawiły się również podczas Ostróda Reggae Festival 2015, gdzie odebrały nagrodę honorową za "wprowadzenie jamajskiej muzyki do Polski". Kolejnym sukcesem był koncert na finał akcji Męskie Granie 2016 w Żywcu.



W 2020 roku zmarła jedna z członkiń zespołu - Wanda Narkiewicz-Jodko.