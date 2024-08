Żona trenera "The Voice" spakowała walizki, zabiera dziecko i opuszcza kraj

W kwietniu Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron stanęli na ślubnym kobiercu, a już w maju na świat przyszedł ich synek Leon. Niestety charakter pracy Barona wymaga życia w ciągłych rozjazdach. Podobnie jak większość muzyków, w trakcie okresu wakacyjnego mąż Sandry w domu jest tylko gościem.

Baron cały czas jest poza domem

"Bycie samej przez kilka dni z niemowlakiem i 3 psami to inny wymiar adrenaliny. Płaczę i krzyczę w środku" - skarżyła się modelka pod koniec lipca w mediach społecznościowych.

Teraz rodzina wybiera się nad Bałtyk, a zaraz potem Sandra z Leonem i swoją mamą ruszają do Czarnogóry. Baron zostaje w Polsce, gdyż musi brać już udział w realizacji "The Voice of Poland".



Kubicka na wakacjach bez męża

"Powiedziałam, że Alek nie leci i usłyszałam, że muszę mieć pozwolenie drugiego rodzica, potwierdzone notarialnie(...). Dla mnie to brzmi jak jakaś abstrakcja. (...) muszę się z Aleksandrem wybrać do notariusza" - relacjonowała swoje przygotowania do wyjazdu rozemocjonowana modelka.



"The Voice of Poland": TVP oficjalnie potwierdza

TVP niedawno oficjalnie ujawniła, kto pojawi się w czerwonych fotelach nowej edycji show. Swoje stanowiska zachowają Baron z Tomsonem oraz Lanberry. Dwa ostatnie miejsca zajmie wracający do show Michał Szpak (do tej pory oceniał uczestników czterokrotnie - w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej serii) oraz debiutujący w "The Voice of Poland" Kuba Badach.

