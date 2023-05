Zmiany w życiu Billie Eilish. Gwiazda znowu jest singielką?

Billie Eilish przyszła na świat 18 grudnia 2001 roku. Ma brata Finneasa, który jest w dużej wierze współodpowiedzialny za jej sukces. To właśnie on komponuje utwory Billie i doradza jej.

Wokalistka w 2015 roku nagrywała z bratem swoje pierwsze piosenki, które zamieszczali na platformie SoundCloud. Przełom nastąpił wraz z utworem "Ocean Eyes", który dzięki pomocy menedżera Finneasa załatwił duetowi mały kontrakt z Apple Music. To wystarczyło, by o Eilish usłyszeli wszyscy.

O Billie zaczęło być głośno w USA. W międzyczasie wokalistka zaczęła występować na letnich festiwalach i podbijać lokalne sceny. Prawdziwy przełom w jej karierze miał dopiero nadejść!

Wśród swoich muzycznych inspiracji, Eilish podaje wielu twórców, m.in. The Beatles, Justina Biebera, Green Day, Lanę Del Rey, Avril Lavigne, Childish Gambino czy Amy Winehouse.

Dyskografia wokalistki obejmuję EPkę "Don't Smile at Me" (2017) oraz albumy "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) i "Happier Than Ever" (2021).

Billie Eilish znowu jest wolna?

Piosenkarka, która jest ikoną alternatywnego popu, po niecałym roku rozstała się z wokalistą grupy rockowej The Neigbourhood, Jessem Rutherfordem. Koniec ich związku potwierdził agent Billie Eilish.

"Mogę potwierdzić, że Billie i Jesse rozstali się w zgodzie i pozostają przyjaciółmi. Wszystkie plotki o zdradzie są fałszywe. Obecnie oboje są singlami" - przedstawiciel Billie Eilish przekazał serwisowi People.

21-latka i o 11 lat starszy Rutherford po raz ostatni widziani byli razem na festiwalu Coachella w kwietniu. Na Met Gali, która odbyła się 1 maja, Eilish pojawiła się już sama.

Eilish i Rutherford ujawnili się jako para na ubiegłorocznej imprezie halloweenowej. Postanowili też wtedy zadrwić z emocjonujących się dzielącą ich różnicą wieku. By zagrać im na nosie, ona przebrała się za nastolatkę w typie lolity, a on za nieatrakcyjnego dziadka. Kilka dni później znów zadziwili stylizacjami - na gali organizowanej w muzeum sztuki w Los Angeles pojawili się w podobnych piżamach, otuleni kołdrą Gucci.