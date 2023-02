Na swoim koncie ma Oscara, siedem nagród Grammy i miliony sprzedanych płyt, a jej codzienne życie na Instagramie obserwuje rekordowe 108 mln użytkowników. Billie Eilish nie bez przyczyny nazywana jest globalnym fenomenem popkultury i jedną z największych gwiazd współczesnej muzyki rozrywkowej. Mimo imponujących sukcesów i ogromnej popularności, 21-letniej artystce, podobnie jak wielu jej znanym kolegom po fachu, nieobca jest także ciemna strona sławy.

Autorka hitu "bad guy" wielokrotnie padała ofiarą body-shamingu - gdy tylko w sieci pojawiają się zrobione jej z ukrycia zdjęcia, wokalistka natychmiast zostaje poddana surowej krytyce domorosłych specjalistów od wyglądu, którzy komentują jej nie dość schludne stroje czy rzekomo zbyt wysoką wagę.

