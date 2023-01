Choć Billie Eilish należy dziś do grona najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, międzynarodową sławę i uznanie zyskała dopiero kilka lat temu. Od tamtej pory jej kariera rozwinęła się jednak w błyskawicznym tempie. 21-letnia wokalistka na koncie ma obecnie aż siedem nagród Grammy, a także Oscara i Złoty Glob za najlepszą piosenkę oryginalną do filmu "Nie czas umierać".



Okazuje się, że zanim Eilish stała się objawieniem branży muzycznej, zwrócił na nią uwagę jeden ze współpracowników Katy Perry . Opowiedziała o tym sama wokalistka podczas spotkania z fanami, które odbyło się niedawno w Los Angeles.



Katy Perry zignorowała Billie Eilish. Żałuje tego do dziś

Perry powiedziała, że osoba z jej wytwórni dostrzegła potencjał nieznanej wtedy Eilish i stwierdziła, że warto nagrać z nią duet. "Pewnego dnia dostałam wiadomość, która brzmiała: 'Hej, sprawdź tę nową artystkę. Naprawdę chciałbym, żebyśmy zaczęli z nią współpracę'. Chodziło o piosenkę 'Ocean Eyes'. Obejrzałam teledysk, w którym zobaczyłam zwyczajną blondynkę. Stwierdziłam, że to nudne" - oznajmiła z rozbrajającą szczerością Perry. I dodała, że odrzuciła tę propozycję, przez co do dziś pluje sobie w brodę. "To był wielki, ogromny wręcz błąd" - skwitowała.



Wspomniany przez gwiazdę utwór "Ocean Eyes" pojawił się w serwisie Spotify w 2015 roku, kiedy Eilish miała zaledwie 13 lat. Mimo że został stworzony jedynie na potrzeby zajęć tanecznych, na które nastoletnia artystka uczęszczała, z biegiem czasu stał się jedną z jej najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez słuchaczy piosenek.

Choć Perry nie nagrała piosenki z Eilish, dziś jest jej przyjaciółką. O swojej relacji obie wokalistki opowiedziały w filmie dokumentalnym "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" z 2021 roku. Perry zdradziła w nim, że jej życiowy partner, aktor Orlando Bloom, także należy do grona fanów twórczości młodej gwiazdy. "Mój narzeczony, który w ogóle nie słucha współczesnej muzyki, jadąc autem zawsze puszcza tylko twoje piosenki" - powiedziała zwracając się do Eilish.