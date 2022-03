Betty Maxwell w 2016 roku wystartowała w konkursie na Miss Ameryki jako Miss stanu Georgia i udało jej się wygrać cały plebiscyt na najpiękniejszą kobietę w Stanach Zjednoczonych.

Sześć lat później Amerykanka pojawiła się w nowym sezonie amerykańskiego "Idola". Do programu przybyłą z koroną Miss na ręce, co wzbudziło ciekawość Katy Perry.

Maxwell przyznała, że śpiewa od najmłodszych lat, trenowała się w śpiewie operowym i był to jej talent podczas konkursu Miss Ameryka. Jednak z powodu problemów z zatokami, musiała na jakiś czas porzucić swoją pasję.



