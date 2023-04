"Spoczywaj w pokoju Noro Forster. Z ciężkim sercem dzielimy się smutną wiadomością, zmarła Nora Forster - żona Johna Lydona od prawie 5 dekad. Nora od kilku lat cierpiała na chorobę Alzheimera. W tym czasie John stał się jej pełnoetatowym opiekunem. Prosimy o uszanowanie żałoby Johna i pozostawienie mu przestrzeni. Spoczywaj w pokoju Nora. Wyrazy współczucia dla Johna od Rambo i wszystkich z PiL Official" - czytamy w oświadczeniu grupy.

John Lydon i Nora Foster pobrali się w 1979 roku. Wspólnie wychowywali córkę kobiety - zmarłą w 2010 roku Ari Up z zespołu The Splits ( sprawdź! ).

Reklama

W 2019 roku muzyk zdradził, że jego żona cierpi na demencję. Rok później jednak przyznał, że Foster ma Alzheimera. "Jestem jej całodobową opieką, nie pozwolę nikomu mieszać jej w głowie" - mówił "The Mirror".

"Dla mnie, ona wciąż jest obecna. Osoba, którą kocham, wciąż wypełnia każdą minutę i dzień mojego życia. To smutne, że zapomina rzeczy, ale czy my też tego nie robimy" - dodał. Stan swojej żony Lydon określił jak "ciągły kac". "Jest coraz gorzej i gorzej, część jej mózgu przechowuje coraz mniej informacji, które potem nagle całkowicie znikają" - kontynuował.

W wywiadzie dla "The Times" przyznał, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś inny zajmował się jego żoną. "Wystarczyłoby uciec i powiedzieć: 'Och, to nie moja odpowiedzialność, już nie jest tak jak dawniej'. Do d...y z takim gadaniem!" - skomentował.

W ostatnich latach muzyk, by sprawić radość żonie występował w projektach jak "Masked Singer", a także próbował sił z PiL w irlandzkich preselekcjach do Eurowizji 2023.