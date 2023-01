Louise Harrison odeszła w domu spokojnej starości na Florydzie. To właśnie ona przecierała szlaki młodszemu bratu George'owi w USA - w 1963 roku Harrison odwiedził siostrę mieszkającą w Stanach będąc tym samym pierwszym Beatlesem, który odbył podróż za Ocean, jeszcze zanim grupa odniosła międzynarodowy sukces.

Louise Harrison była wówczas zamężna i mieszkała w Benton, Illinois. To ona starała się spopularyzować twórczość zespołu młodszego brata i - jak przyznała w książce "My Kid Brother's Band A.K.A. The Beatles!" - pisała petycje do stacji radiowych po to, by zaczęły puszczać muzykę Beatlesów, a także pisała listy i dzwoniła do menedżera Beatlesów Briana Epsteina, by instruować go co zrobić, aby grupa odniosła sukces w USA.



Gdy George Harrison zachorował w 1964 roku podczas ich pierwszego pobytu w USA, Louise wzięła go pod swoją opiekę i dbała o niego. George Harrison zmarł w 2001 roku, a Louise przez cały czas dbała także o jego spuściznę - fani Beatlesów ciepło reagowali na jej zaangażowanie, gdyż lubiła odpowiadać na listy od miłośników swojego młodszego brata.

Louise doczekała się córki Leslie i wnuków: Tory'ego, Roberta i Gunnera. Wciąż żyje jej brat Harry, a także bratanek, syn George'a - Dhani Harrison.

