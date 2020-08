Zespół Farba ma nowy singel. Posłuchaj utworu "Zabierz"

Po czterech latach, jakie minęły od premiery ostatniego albumu grupy Farba zatytułowanego "Mur", zespół przerwał milczenie i opublikował nowy singiel. Piosenka "Zabierz", która miała premierę 28 sierpnia, powstała podczas pandemii. Jest zapisem przeżyć wokalistki Joanny Kozak, która jest nie tylko autorką tekstu nowego utworu, ale też kompozytorką muzyki.

Joanna Kozak z zespołu Farba w 2001 roku podczas Festiwalu w Opolu /Adam Hawalej / PAP

"Chcę tu zostać i zawsze z tobą być, nawet kiedy będzie źle. Chcę tu zostać, bo bez ciebie to nie mam siły, by dalej żyć" - te słowa w 2003 roku nuciły miliony Polaków, bo utwór "Chcę tu zostać", z którego pochodzą, podbijał wszystkie możliwe listy przebojów. Od tamtego czasu żadna piosenka zespołu Farba nie zdobyła takiej popularności, ale teraz może się to zmienić. Po czterech latach przerwy grupa wydała bowiem nowy singel - melodyjną i nastrojową piosenkę "Zabierz".

Clip Farba Chcę Tu Zostać

Reklama

Jak czytamy w opisie udostępnionym przez wydawcę, piosenka "Zabierz" została napisana podczas kwarantanny i "jest opisem osobistych przeżyć i uczuć Joanny Kozak". Nie był to dla liderki grupy Farba łatwy czas, która w piosence śpiewa "Jak dziecko płaczę. Tak smutno nigdy jeszcze nie było mi", a w refrenie prosi "Zabierz ode mnie myśli złe. Zabierz ode mnie strach i lęk".

Zespół Farba istnieje od roku 1999. Cztery lata później wydał debiutancką płytę "Muszę krzyczeć", na której znalazła się piosenka "Chcę tu zostać". Ten, jak dotąd największy, przebój grupy ma do dziś 39 milionów odsłon w serwisie Youtube.

Grupa ma na koncie cztery albumy, ostatni - "Mur" - został wydany w 2016 roku. Od początku istnienia zespołu jego wokalistką jest Joanna Kozak.



Zdjęcie Joanna Kozak z zespołu Farba w 2020 roku / ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM