Zespół eRii wraca po przerwie. Posłuchaj utworu "Plan"

"Utwór 'Plan' to imprezowa, lekka piosenka i w takim duchu też powstawała. Nasza bohaterka to babka, która wie, czego chce od życia i nie boi się po to sięgać. Chce się też dobrze bawić i na chwilę zapomnieć o tym, co się jej przytrafiło w ostatnim czasie" - czytamy w zapowiedzi utworu.

Ta zabawa widoczna jest też w warstwie tekstowej, a wszystko opakowane jest w rockową aranżację. "To opowieść o dziewczynie, która chce wyjść do ludzi, zobaczyć i poczuć, że żyje, ale też zapomnieć na chwilę o tej fazie smętu i zamknięcia. Muzycznie dzieje się tu bardzo dużo. Na pierwszy, nomen omen, plan wysuwa się tu ciężka sekcja rytmiczna, a gitary nie pozostają jej dłużne. Może was zwieść na pozór lekki, wpadający w ucho refren, ale to jedynie kolejna stacja w tej rockowej podróży. Motorniczy zapewnia, że słychać tu wpływy zarówno najświeższego Nickelback jak i Foo Fighters" - zachęca zespół eRii.

Do utworu powstał też teledysk, za który odpowiadają Łukasz Stępniewski i gitarzysta zespołu Roman "Reed" Jarząbek. "Teledysk to już troszkę przekorna sprawa, ponieważ chcieliśmy z przymrużeniem oka pokazać to, co nas niepokoi i to, co obserwujemy wśród ludzi. W klipie oprócz głównej, żywej, pełnowymiarowej bohaterki, występują kartonowe, płaskie 'pampry' jako koledzy z zespołu. Te postacie są przerysowane, na pewno troszkę śmieszne, co świadczy o dystansie, jaki mamy do siebie" - opowiadają dalej.

"Najważniejsze jednak, że chcieliśmy w ten sposób pokazać to, jak w dzisiejszym świecie człowiek czuje się wyizolowany i samotny, zupełnie jak nasza bohaterka, siedząca bez towarzystwa przy barze, kiedy wokoło trwa impreza. Podczas występu bardzo się stara, żeby zostać zauważoną, ale ludzie i tak wybierają zabawę z kartonowymi postaciami, które symbolizują u nas to, co powierzchowne i płaskie. Koniec klipu w jakiś sposób pokazuje też, co zrobiła z nami pandemia. Mianowicie, że finalnie najlepiej jest nam ze sobą, że sami dla siebie stanowimy rozrywkę samą w sobie" - dodają już poważniej.

W ostatnim czasie zespół przeszedł pewne zmiany w składzie. Obecnie grupę eRii tworzą: Joanna "Jova" Wierzchowska (wokal), Robert Jedynowicz (gitara), Roman "Reed" Jarząbek (gitara), Marek Nożyński (bas), Chris Milton (perkusja).