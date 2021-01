Zespół eRii z nowym singlem. Posłuchaj utworu "Strach"

Styczeń to nie tylko czas realizacji noworocznych postanowień, ale również idealny moment na premiery. Powiewem świeżości jest poznańska grupa eRii, która nie boi się wejść w 2021 z przytupem, choć paradoksalnie ich nowy utwór nosi tytuł "Strach".

Poznański zespół eRii przygotował nowy utwór /materiały prasowe

Najnowszy singel "Strach" to najdojrzalsza produkcja muzyków eRii, która udowadnia, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa na rockowej scenie.



"To malownicza historia, podana w ciemnych barwach, zarówno za sprawą dźwięków, jak i obrazów w klipie. Wokalistka Marta zabiera nas w podróż po meandrach swojego umysłu, by pokazać kilka oblicz swej osobowości" - zapowiadają muzycy.

Reklama

Głównej bohaterce bliżej jednak do Annie z "Misery" Stephena Kinga, niż do "Ani z zielonego wzgórza". To historia o tym, jak zazdrość może prowadzić do obsesji.



"Wszystkie te rozterki mimo psychopatycznej oprawy, tak naprawdę siedzą w każdym z nas i tylko od nas zależy, jaką przybiorą formę wyrazu" - stwierdza Marta, wokalistka zespołu eRii.



Clip ERII Strach

Zespół wydał swój pierwszy singel pod tytułem "Odchodzę" w 2017 roku jako Rock Imagination. Później "postawił na mały rebranding", który zaowocował sporym skokiem jakościowym. Zmiany dokonane w 2019r. przyniosły nową nazwę kapeli, nowego perkusistę, ale przede wszystkim nową wokalistkę, Martę.



"Każdy z nas ma za sobą muzyczną przeszłość i mimo, żę wywodzimy się z różnych środowisk, to wspólnym mianownikiem dla każdego z nas zawsze była nieodparta chęć grania muzyki rockowej" - mówią muzycy o sobie.



Clip ERII Błąd

Grupę tworzą: Marta Rymarska (wokal), Robert Jedynowicz (gitara), Roman "Reed" Jarząbek (gitara), Marek Nożyński (bas) i Krzysztof Sałbut (perkusja).