ERII prezentuje utwór "Błąd". "Jagna na sterydach"

Poznański zespół ERII zaprezentował nową piosenkę pt. "Błąd". Teledysk powstał podczas kwarantanny.

Zespół ERII gra muzykę w klimacie szeroko pojętego rocka /materiały prasowe

W związku z pandemią koronawirusa zespoły muzyczne musiały odwołać koncerty i nagrania.

Poznański zespół ERII postanowił jednak samodzielnie stworzyć teledysk do piosenki "Błąd".



Klip został nakręcony w czasie trudnej sytuacji epidemiologicznej, w warunkach domowych. "Warto zwrócić uwagę na świetna grę aktorską naszej wokalistki!" - podkreślają muzycy.



"'Błąd' to dawka solidnego rocka, która tym razem została podana w wyjątkowa przystępnej dla słuchacza formie, bez względu na to, czy tupie nóżką przy przebojach Ireny Santor, czy preferuje machanie główką do klasyków Iron Maiden" - czytamy w recenzji utworu.



"Już od pierwszych słów dowiadujemy się, że grająca tu pierwsze skrzypce Marta stara się opowiedzieć nam 'historię nocy wczorajszej', a jako iż puszcza przy tym oczko do słuchacza to możemy stwierdzić iż mamy do czynienia z pewnego rodzaju muzyczną fraszką. Jest przekornie, zabawnie, a przede wszystkim zadziornie. Nasza bohaterka w warstwie lirycznej pokazuje panom środkowy palec, by potem paradoksalnie kusić swe biedne ofiary w teledysku" - pisze recenzent dalej.



Zespół wydał swój pierwszy singel pod tytułem “Odchodzę" w 2017 roku jako Rock Imagination. Później "postawił na mały rebranding", który zaowocował sporym skokiem jakościowym. Zmiany dokonane w 2019r. przyniosły nową nazwę kapeli, nowego perkusistę, ale przede wszystkim nową wokalistkę, Martę.

Grupę tworzą: Marta Rymarska (wokal), Robert Jedynowicz (gitara), Roman "Reed" Jarząbek (gitara), Marek Nożyński (bas), Krzysztof Sałbut (perkusja). "ERII to nie Danusia w sienkiewiczowiczowskiej nomenklaturze, a Jagna na sterydach!" - podsumowują muzycy.