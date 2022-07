15 marca 2022 roku Def Leppard zapowiedział swój dwunasty studyjny album, "Diamond Star Halos". Płyta wyszła 27 maja 2022 roku nakładem Bludgeon Riffola i Mercury Records. To pierwszy studyjny album zespołu od prawie siedmiu lat.

Teraz rockmani, idąc za ciosem, postanowili wypuścić linię kosmetyków i świec zapachowych. Limitowana linia została stworzona we współpracy z projektantami Rock And Roll Beauty, prywatnej firmy makijażowej i jakoby "łączy nostalgię z wyjątkowością każdego artysty".

Kolekcja obejmuje cienie do powiek, szminki i olejki do ust, róże i rozświetlacze, pędzle i gąbki do makijażu, naklejki na paznokcie, oraz wiele innych dodatków, które mają użytkownikowi lub użytkowniczce nadać "rockstar look". Wśród świec znajdziemy pachnące "miękką mieszanką drzewa cedrowego i pomarańczy z nutami złotego bursztynu i białego piżma; delikatną mieszanką herbaty miodowej z nutami moreli, cytrusów i kwiatów; mieszanką jodły leśnej, ziół, świątecznej przyprawy i ciepłego bursztynu".

I nie są to jedyni artyści, którzy dywersyfikują źródła swoich dochodów. Dla przykładu Rihanna także zajmuje się kosmetykami i, co ciekawe, dochody czerpane z branży beauty przewyższają te z działalności muzycznej.

