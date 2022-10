Książka skierowana jest do dzieci, które właśnie poznają alfabet i rozpoczynają naukę czytania. Jest bogato ilustrowana i składa się rymowanych, jednozdaniowych czytanek, które w prosty, przystępny i humorystyczny sposób opowiadają historię zespołu i przedstawiają jego muzyków. Całość zaczyna się oczywiście od literki A i Angusa Younga.

Zespół AC/DC pomoże dzieciom w nauce alfabetu?

"To książka dla dzieci, ale każdy fan AC/DC i muzyki znajdzie coś dla siebie na każdej ze stron. Paul McNeil wykonał kawał dobrej roboty, projektując ją. Nie możemy się doczekać edukowania kolejnego pokolenia fanów rocka" - stwierdził założyciel wydawnictwa Love Police, Brian Taranto w oświadczeniu cytowanym przez serwis NME.

Podobno za pomysłem stworzenia tego tytułu stoi sam Angus Young, gitarzysta i współzałożyciel AC/DC. To on skontaktował się z Taranto po tym, jak w trakcie pandemii trafił na książeczkę "M Is For Metal". Była to pierwsza z serii muzycznych czytanek wydawnictwa Love Police. Potem firma ta opublikowała jeszcze skierowane do dzieci książeczki o muzyce punkowej oraz o country. "The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet" będzie czwartą publikacją z tej serii. Do księgarń trafi 11 listopada, będzie kosztować około 25 dolarów.

