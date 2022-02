"t.A.T.u. - Lena i Julia - czyli rosyjski duet doskonale znany pokoleniu milenialsów. Zespół prezentował popowo-rockową muzyką silnie naznaczoną elektronicznym brzmieniem.

Jako milenialsi postanowiliśmy wrócić wspomnieniami do tych czasów i stworzyliśmy medley największych hitów t.A.T.u.: 'Ya Soschla S Uma', 'Nas Ne Dogoniat', 'Pakazhi Mne Lyubov', 'All About Us'" - zapowiada zespół.

5/6 to wielokrotnie nagradzana grupa wokalna. To jedna z niewielu polskich grup wokalnych a'cappella wykonująca muzykę rozrywkową, począwszy od jazzu, przez funk, a kończąc na popie. W skład zespołu wchodzą: Renia Tuszyńska, Justyna Czarnota, Madzia Karmiłowicz, Paweł Orłowski, Wiktor Gabor i Nicholas Malulu.

Clip 5/6 t.A.T.u.

Debiutancki album zespołu swoją premierę miał 23 stycznia 2020 roku. Płyta ukazała się po ponad dwóch latach wspólnej pracy zespołu.

