Po rocznej przerwie Sylwester Marzeń z Dwójką wraca do Zakopanego. Na scenie zobaczymy ponad 30 polskich i zagranicznych gwiazd. Już po raz szósty na scenie wystąpi Zenon Martyniuk. Okazuje się, że wśród gwiazd tegorocznego koncerty sylwestrowego jest jedna, na której występ król disco polo czeka najbardziej.

"Po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Darii 'Paranoia' dzięki koledze, który pokazał mi ją dwa dni po premierze utworu. Od tamtej pory słucham jej bardzo często i jest to piosenka, która cały czas siedzi mi w głowie, bo szybko wpada w ucho i ma super bit. Już nie mogę się doczekać jej występu na scenie w Zakopanem - zdradza podekscytowany Zenon Martyniuk, który podczas tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką" zaśpiewa aż sześć utworów.



"Świetna, młoda, piękna wokalistka" - zachwycał się piosenkarz w niedawnym wywiadzie z dziennikarzem "Faktu".

Kim jest Daria?

Kim jest wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej, której utwór podśpiewuje Zenon Martyniuk?

Daria Marxs naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. W październiku skończyła 26 lat i pochodzi z Mikołowa. Początkowo marzyła o tym, aby zostać śpiewaczką operową. Ostatecznie jednak zrezygnowała z tego pomysłu na rzecz kształcenia muzycznego w Anglii.



"Nauka w London College of Music była lekcją życia i dowód na moją determinację. Trwała pięć lat i całkowicie wyłączyła mnie z życia towarzyskiego" - mówiła w jednym z wywiadów Daria.

Widzowie mieli okazję poznać bliżej Darię w 10. edycji "The Voice of Poland". Po świetnym występie podczas przesłuchań w ciemno młoda wokalistka trafiła do drużyny Margaret. W trakcie kolejnego etapu - bitew, zmierzyła się z Sonią Hornatkiewicz. Według trenerów ta druga lepiej poradziła sobie z piosenką "Shackles (Praise You)" z repertuaru Mary Mary w związku z czym Daria musiała pożegnać się ze sceną talent show. Nie przekreśliło to kariery Darii. Tuż po odejściu z show podpisała kontrakt muzyczny z jedną z niemieckich wytwórni i przyjęła pseudonim artystyczny Daria Marx.



Kończący się właśnie rok okazał się przełomowym w karierze Darii. Jej single "Love Blind" wydany w marcu oraz najnowszy "Paranoia" w krótkim czasie stały się niezwykle popularne i grają je największe rozgłośnie radiowe w Polsce. "Paranoia" jest obecnie najczęściej granym przebojem w polskich radiostacjach. Na kanale wokalistki na klip do utworu wyświetlono już ponad sześć milionów razy!