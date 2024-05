W niedzielę 12 maja wybuchł pożar centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie. W środku znajdowało się dużo materiałów łatwopalnych, przez co ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. W akcji ratunkowej wzięło udział ponad 240 strażaków. Dogaszanie pożaru trwało do późnych godzin wieczornych.

Obiekt obejmował 1400 sklepów. Był nie tylko przestrzenią handlową, ale także miejscem, w którym duża część społeczności warszawskiej spędzała swój wolny czas. Odbywały się tam różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy edukacyjne, konkursy plastyczne, pokazy teatralne i modowe, kino samochodowe, czy koncerty uwielbianych przez Polaków gwiazd. W centrum handlowym wystąpili m.in. chór Sound’n’Grace, czy Zenek Martyniuk, który w kwietniu bieżącego roku porwał tam tłum publiczności.

Gwiazdor disco polo zaskoczony pożarem miejsca, w którym niedawno występował

Zenek Martyniuk w rozmowie z Plejadą wyznał, że zaskoczyła go wiadomość o pożarze w miejscu, w którym niedawno występował. "Czytałem właśnie wczoraj, że bardzo dużo ludzi straciło pracę i właściwie dorobek całego życia... Taki żywioł jak pożar czy powódź, to są najgorsze rzeczy" - wyznał gwiazdor disco polo.

Wokalista wspomina centrum handlowe Marywilska 44, jako miejsce pełne profesjonalizmu. Opowiedział, że scena, na której występował była bardzo dobrze ustawiona, a nagłośnienie dopięte na ostatni guzik. "Super fajne miejsce w Warszawie" - powiedział Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk chciałby wystąpić na koncercie charytatywnym

Gwiazdor disco polo jest chętny pomóc poszkodowanym w pożarze najemcom. Zapowiedział, że jeśli tylko nadarzy się taka okazja, to z przyjemnością wystąpi na koncercie charytatywnym wraz z innymi muzykami disco polo. "Jeżeli coś trzeba będzie pomóc, jeśli trzeba będzie zagrać charytatywny koncert, to ja też na pewno się przyłączę. Z miłą chęcią zagrałbym, jeżeli tylko nie będzie to kolidowało z naszymi już wcześniej ustawionymi koncertami. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to na pewno chętnie się zmobilizujemy i zagramy" - powiedział Zenek Martyniuk.