Zemsta Serious Black (nowa płyta "Vengeance Is Mine")

"Vengeance Is Mine", nowe dokonanie formacji powołanej do życia przez niemieckiego basistę Mario Locherta (eks-Visions Of Atlantis), wyprodukowano i zmiksowano w należącym do niego Serious Black Studio w Bawarii.

Partie gitar zarejestrowano w studiu Dominika Sebastiana (Edenbridge), austriackiego gitarzysty Serious Black, a ścieżki klawiszy w Grecji, nad czym czuwał Bob Katsionis, koncertowy gitarzysta zespołu. Masteringiem zajął się Mika Jussila z helsińskiego studia Finnvox.

Na piątym albumie Serious Black usłyszymy nowego wokalistę Nikolę Mijića. Serb zastąpił na tej pozycji Szweda Urbana Breeda (eks-Tad Morose), który rozstał się z grupą wiosną tego roku.

Fani powermetalowej supergrupy będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość, nowy longplay podopiecznych niemieckiej AFM Records będzie mieć bowiem swą premierę dopiero 25 lutego 2022 roku (CD, na winylu, limitowany boks).

Płytę "Vengeance Is Mine" pilotuje już wypuszczony w piątek, 17 września, singel "The Story". Możecie go sprawdzić poniżej:



Clip Serious Black The Story

Oto lista kompozycji albumu "Vengeance Is Mine":

1. "Rock With Us Tonight"

2. "Out Of The Ashes"

3. "Fallen Hero"

4. "Senso Della Vita"

5. "Ray Of Light"

6. "Soul Divider"

7. "Tonight I'm Ready To Fight"

8. "Just For You"

9. "Soldiers Of Eternal Light"

10. "The Story"

11. "Queen Of Lies"

12. "Album Of Our Life"

13. "Alea Iacta Est".