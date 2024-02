Współzałożyciel kalifornijskiej grupy Slayer, ikony muzyki metalowej i przedstawiciela tzw. Wielkiej Czwórki thrash metalu (wraz z Metalliką, Megadeth i Anthrax) umieścił w mediach społecznościowych symboliczne zdjęcie leżącego na scenie łańcucha, który Kerry King przez lata nosił na sobie podczas koncertów. Zdjęcie opatrzono dopiskiem "Nadejdzie w 2024...".

Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku, na zakończenie ostatniego koncertu w ramach pożegnalnej trasy Slayera, który po czterech dekadach działalności przeszedł w bezterminowy stan spoczynku, 59-letni obecnie King w symbolicznym geście zdjął z siebie łańcuch, uniósł go i opuścił na deski kalifornijskiej hali The Forum, po czym odwrócił się i zszedł ze sceny. Okazuje się jednak, iż ów historyczny moment sprzed czterech lat nie oznaczał końca kariery legendarnego amerykańskiego gitarzysty, którego zdaniem Slayer pożegnał się z fanami przedwcześnie.



Kerry King ujawnia szczegóły płyty "From Hell I Rise" (tracklista):

17 maja pojawi się jego debiutancki album "From Hell I Rise". Do promocji wybrano utwór "Idle Hands" ( sprawdź! ).

Wideo Kerry King - Idle Hands (Official Audio)

Gitarzysta ujawnił już wszystkie szczegóły. Materiał zawierać będzie 13 utworów zarejestrowanych z producentem Joshem Wilburem (m.in. Lamb Of God).

Fani długo zastanawiali się, kogo King zaprosi do swojego zespołu. Już latem 2022 roku muzyk zdradził, że towarzyszyć mu będzie Paul Bostaph, perkusista grający w Slayerze z przerwami od 1992 r. Był też członkiem ostatniego składu Slayera.

Ekipę Kinga uzupełniają gitarzysta Phil Demmel (eks-Machine Head i Vio-Lence), który w 2018 r. na czterech koncertach zastępował Gary'ego Holta w Slayerze, Kyle Sanders (basista Hellyeah) i Mark Osegueda, wokalista Death Angel.

1. "Diablo"

2. "Where I Reign"

3. "Residue"

4. "Idle Hands"

5. "Trophies Of The Tyrant"

6. "Crucifixation"

7. "Tension"

8. "Everything I Hate About You"

9. "Toxic"

10. "Two Fists"

11. "Rage"

12. "Shrapnel"

13. "From Hell I Rise".