Grupa Skid Row ( sprawdź! ) powstała w 1986 roku w New Jersey. Najsłynniejszy skład tworzyli: Sebastian Bach (wokal), Dave "The Snake" Sabo (gitara), Scotti Hill (gitara), Rachel Bolan (bas) i Rob Affuso (perkusja). Po licznych zmianach (szczególnie na stanowiskach wokalisty i perkusisty) zespół tworzą Sabo, Hill, Bolan i Rob Hammersmith (perkusja). Od wiosny 2022 r. za mikrofonem stał Szwed Erik Grönwall.

Największą popularnością Amerykanie cieszyli się na przełomie lat 80. i 90., kiedy to druga płyta "Slave to the Grind" (1991) dotarła do szczytu zestawienia "Billboardu". Debiutancki album "Skid Row" z 1989 roku (z singlowym przebojem "I Remember You") tylko w samych Stanach pięciokrotnie pokrył się platyną.

Gdy dobiegła końca nierozważna trasa koncertowa po Ameryce Południowej w 1996 roku (zwolniono wówczas Sebastiana Bacha), zespół faktycznie - na trzy lata - przestał istnieć. Zreformowana grupa zaliczyła występy u boku innych gwiazd hard rocka i pudel metalu, jak m.in. Kiss, Motley Crue, Poison czy Def Leppard.

Po reaktywacji nowym wokalistą został Johnny Solinger, z którym nagrano płyty "Thickskin" (2003) i "Revolutions per Minute" (2006) oraz dwie części EP-ek "United World Rebellion" (2013 i 2014). Po zwolnieniu Solingera (zmarł w czerwcu 2021 r. w wieku 55 lat na niewydolność wątroby) na dłużej w zespole pojawił się pochodzący z RPA ZP Theart, znany z m.in. Dragonforce i Tank.

Skid Row: Erik Grönwall rezygnuje ze względów zdrowotnych. Kto go zastąpi?

Erik Grönwall popularność zdobył w swojej rodzinnej Szwecji za sprawą wygranej w telewizyjnym "Idolu" (2009) - na castingu zaśpiewał "18 And Life" z repertuaru Skid Row właśnie. Po programie wypuścił swój imienny debiut, który uzyskał status platyny. W 2012 r. dołączył do hardrockowej grupy H.E.A.T., w której śpiewał osiem lat, nagrywając cztery płyty studyjne. W marcu 2022 r. Erik został ogłoszony nowym wokalistą Skid Row, a jesienią pojawił się pierwszy studyjny materiał po ponad dekadzie - "The Gang's All Here".

Wyprodukowany przez Nicka Raskulinecza (m.in. Foo Fighters, Rush, Alice In Chains, Mastodon, Korn, Evanescence) premierowy album zebrał zaskakująco dobre recenzje, a krytycy chwalili m.in. wokalne umiejętności Grönwalla.

Tymczasem okazało się, że Szwed właśnie zdecydował się opuścić Skid Row, by skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia - w 2021 r. zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną.

"W wyniku leczenia i przeszczepu mój układ odpornościowy uległ osłabieniu. Możesz pomyśleć o moim układzie odpornościowym jak o 4-letnim dziecku, które przynosi do domu wszelkiego rodzaju wirusy z przedszkola. Odbudowanie tej odporności zajmuje trochę czasu, ale mój układ odpornościowy staje się silniejszy każdego dnia. Jednakże nadal poddaję się regularnym badaniom kontrolnym (badaniom krwi) na oddziale hematologii w Szwecji, co przy dotrzymaniu harmonogramu Skid Row okazało się wyzwaniem" - tłumaczy wokalista swoją decyzję w obszernym oświadczeniu.

Erik Grönwall podkreślił swój szacunek i oddanie dla pozostałych muzyków, jednak uznał, że choć uwielbia być w trasie koncertowej, to zdrowie jest dla niego najważniejsze. Teraz 36-letni rockman planuje ukończyć autobiografię i znów zająć się swoją muzyką (na youtubowym kanale ma ponad 84 tys. subskrybentów, a filmiki z coverami notują po kilkaset tysięcy odsłon).

Za dwuletnią współpracę podziękowali mu muzycy Skid Row, którzy planują podsumować ten etap swojej kariery płytą koncertową nagraną jeszcze z Grönwallem. Dodatkowo ogłoszono, że na czterech koncertach w USA na przełomie maja i czerwca w roli wokalistki pojawi się zaprzyjaźniona z zespołem Lzzy Hale, liderka Halestorm.