Zbuku opublikował ostatnie nagranie z Tomaszem Chadą

Zbuku, przyjaciel Chady, z którym działał m.in. z składzie Kontrabanda, opublikował nieznane nagranie z raperem, które nakręcono dwa tygodnie przed jego śmiercią.

Chada zmarł w wieku 39 lat. Dla wielu jego fanów okoliczności jego śmierci są bardzo podejrzane /Step Records /materiały prasowe

39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa; efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę.

Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca, jednak okoliczności śmierci rapera wciąż budzą mnóstwo wątpliwości.

Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.

Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. W marcu 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach potwierdziła, że śledztwo w sprawie zostało umorzone.

Teraz w sieci pojawiło się nagranie udostępnione przez Zbuka, w którym wspomina swojego przyjaciela. Wideo pochodzi z koncertu The Game'a w Warszawie (3 marca 2019 roku). Chada podczas tego wydarzenia pełnił rolę supportu.

"Znalazłem właśnie ostatni filmik z Tomkiem. Koncert The Game'a w Warszawie. Chada był jego mega fanem i zaraził mnie muzyka Game'a, zaprosił mnie na koncert i dał możliwość wbicia na scenę. Szkoda tylko, że to było nasze ostatnie spotkanie" - czytamy.



"Proceder"

15 listopada do polskich kin trafi film "Proceder" opowiadający losy Tomasza Chady. Za stworzenie filmu "Proceder" odpowiada ekipa Global Studio, a jego reżyserem został Michał Węgrzyn ("Wściekłość"). Autorem zdjęć jest brat reżysera, Wojciech Węgrzyn, który ma w dorobku teledyski dla raperów.

W roli głównej zobaczymy Piotra Witkowskiego ("Miasto 44", "Kamerdyner"), a oprócz niego w filmie zagrali: Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Marcin Troński, Jan Frycz, Sonia Bohosiewicz, Gabriela Muskała, Ewa Ziętek i Krzysztof Kowalewski. Na ekranie pojawią się też raperzy: Vienio, Kali, Zbuku i Bajorson.

Dwie płyty na premierę filmu

Tego samego dnia, co produkcja, do sprzedaży trafią dwa albumy z muzyką Chady. Będą to soundtrack do filmu "Proceder" oraz płyta "Chada: Jesteś legendą", na której inni raperzy interpretują utwory zmarłego MC.