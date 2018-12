Zayn Malik: Nowa płyta "Icarus Falls" w grudniu (piosenka "Good Years")

W przyszły piątek (14 grudnia) ukaże się oczekiwana druga solowa płyta Zayna Malika, byłego wokalisty One Direction. Do sieci trafił kolejny utwór zapowiadający album "Icarus Falls" - "Good Years".

Zayn Malik szykuje się do premiery nowej płyty /Dia Dipasupil /Getty Images

Debiutancka solowa płyta byłego członka One Direction, "Mind of Mine", ukazała się w 2016 roku.

Nowy materiał pierwotnie miał się ukazać we wrześniu 2017 r., ostatecznie premierę ustalono na 14 grudnia 2018 r.

Wśród producentów i twórców materiału znaleźli się m.in. Timbaland, Malay, Brian Lee.

"Urzekła mnie wizja, którą Zayn ma na temat swojej muzyki" - mówi Timbaland, który największe sukcesy odnosił w pierwszej dekadzie XXI wieku, stojąc za sukcesami m.in. Nelly Furtado, Justina Timberlake'a, Missy Elliott i Madonny.



Na "Icarus Falls" ma trafić aż 29 piosenek - do tej pory ujawniono już sześć singli: "Let Me", "Entertainer", "Sour Diesel", "Too Much", "Fingers" i "No Candle No Light".

Teraz poznaliśmy utwór "Good Years".

