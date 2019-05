Zayn do filmu "Aladyn": Zobacz teledysk "A Whole New World"

Były członek boysbandu One Direction Zayn opublikowali teledysk do piosenki "A Whole New World" promującej film "Aladyn". Wokaliście towarzyszy Zhavia Ward. Film trafi do kin 24 maja.

Zayn prezentuje teledysk do filmu "Aladyn" /Raymond Hall/GC Images /Getty Images

Kompozycja "A Whole New World" pojawi się w końcowych fragmentach filmu "Aladyn". Oryginalny utwór powstał do animacji z 1992 roku. Napisali go Alan Menken oraz Tim Rice. Wykonawcami byli Brad Kane oraz Lea Salonga. Kompozycja otrzymała nie tylko Oscara, ale też Grammy w kategorii piosenka roku.

"Aladyn" to bajka zainspirowana opowieścią z "Księgi tysiąca i jednej nocy". Bohaterem jest tytułowy biedny chłopiec, który zakochuje się w księżniczce. Przez przypadek znajduje starą lampę, w której mieszka Dżin. W zamian za uwolnienie, obiecuje spełnić trzy życzenia chłopaka.

Reżyserią nowego filmu zajął się Guy Ritchie. Scenariusz napisał John August. W rolach głównych występują Will Smith jaki dżin, Mena Massoud jako Aladyn, Naomi Scott jako Jasmine, Marwan Kenzari jako Jafar, Navid Negahban jako sułtan, Nasim Pedrad jako Dalia, Billy Magnussen jako książę Anders oraz Numan Acar jako Hakim.

Zain Javadd "Zayn" Malik to brytyjski wokalista i autor tekstów piosenek pochodzenia pakistańskiego. W 2010 wziął udział w castingu do wersji brytyjskiej programu "The X Factor". Po eliminacji, jako uczestnik solowy, wrócił ponownie do programu, zostając członkiem boysbandu One Direction. W marcu 2015 odszedł z zespołu i podpisał solowy kontrakt z wytwórnią RCA Records.

Wraz ze swoim pierwszym solowym albumem "Mind of Mine" z 2016, a także jego głównym singlem, "Pillowtalk" (posłuchaj!), stał się pierwszym brytyjskim artystą solowym, który w debiucie osiągnął szczyt obu list w USA oraz w Wielkiej Brytanii. Jest laureatem najważniejszych, prestiżowych nagród, tj. American Music Award, Billboard Music Award czy MTV Video Music Award.

Zayn oprócz wydania debiutanckiej płyty, zaprezentował też kolejne projekty: w lipcu 2016 roku wypuścił piosenkę "wHo" do ścieżki dźwiękowej filmu "Pogromcy duchów 3", a także utwór "Cruel" (sprawdź!) z duetem elektronicznej muzyki tanecznej pod nazwą Snakehips. 1 września 2016 ukazał się singiel "Freedun" (posłuchaj!) piosenkarki M.I.A., na którym gościnnie zaśpiewał Malik.

W listopadzie 2016 roku Zayn wydał debiutancką książkę biograficzną zatytułowaną "Zayn".