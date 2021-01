Zawiadomienie do prokuratury w sprawie Sylwestra Marzeń z Dwójką. TVP złamała zakazy?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha i Janusz Cichoń złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie organizacji przez TVP Sylwestra Marzeń w Ostródzie.

Podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką wystąpili m.in. Zenek Martyniuk i Marcin Miller (Boys) AKPA

"Zgodnie z zapowiedzią złożyliśmy dzisiaj z Januszem Cichoniem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z organizacją Sylwestra Marzeń. Główny zarzut - art. 165 par. p. 1 KK - sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób" - taki wpis pojawił się na profilu posła Arkadiusza Myrchy na Twitterze.

Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucają prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu również przekroczenie uprawnień, co mogło doprowadzić do "znacznej szkody majątkowej".



Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, która ma miesiąc na odpowiedź. Z kolei Centrum Informacji TVP ma dwa tygodnie, by ustosunkować się do wniosku Arkadiusza Myrchy o podanie m.in. całościowych kosztów imprezy.

Telewizja Polska podkreślała, że Sylwester Marzeń z Dwójką odbędzie się legalnie, z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. "Realizacja i transmisja koncertu bez udziału publiczności jest dozwolona. Większość artystów bezpośrednio po występie wróci do domów, natomiast obsługa produkcji skorzysta z noclegów w obiektach, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu" - można było przeczytać w komunikacie.



Przypomnijmy, że sylwestrowa impreza TVP odbyła się w plenerze, w amfiteatrze w Ostródzie (na widowni można było zobaczyć tańczących ludzi), choć przez obostrzenia wprowadzone przez pandemię koronawirusa prawie wszystkie imprezy publiczne w kraju zostały odwołane, a zgromadzenia powyżej pięciu osób są zakazane.

Swojego sylwestra w tradycyjnej formie odwołała telewizja TVN, a Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu została z kolei zorganizowana w dwóch studiach równocześnie.

W Ostródzie wystąpili m.in. Cleo, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, Golec uOrkiestra, Roksana Węgiel, Marcin Miller i zespół Boys, Viki Gabor, Weekend, Zakopower, Top Girls, Milano, Thomas Anders z Modern Talking, Francesco Napoli, Bad Boys Blue i Helena Vondrackova.