W odcinku wrześniowym odcinku "Rytmów Dwójki" Alicja Węgorzewska oraz Marta Burdynowicz, zwyciężczyni 12. edycji "The Voice of Poland" zmierzyły się z wielkim przebojem Violetty Villas - "Do ciebie, mamo".

Syn Violetty Villas zachwycony duetem Burdynowicz - Węgorzewska

Wykonanie piosenki skomentował Krzysztof Gospodarek. Syn wielkiej gwiazdy nie krył zachwytów nad takim wykonaniem utworu mamy.



"Jestem pełen podziwu dla Alicji Węgorzewskiej i dziękuję, że odważyła się na wykonanie tej pieśni, bo to nie jest piosenka, tylko pieśń, i to taka, która wymaga największych emocji. Widać, że pani Węgorzewska włożyła w swój wykon wiele wysiłku i nadała temu operowy styl. Nikt jeszcze tak tego nie śpiewał" - wyznał w rozmowie z ShowNews 67-latek.

"Zaintrygowała mnie w tym występie druga wokalistka, nie znam jej dobrze, ale w tej pieśni podobnie rozkłada akcenty, jak moja mama, i robi to dobrze. Wiele wokalistek podchodziło do tego przeboju, nawet Justyna Steczkowska, ale żadnej się nie powiodło" - stwierdził na temat Marty Burdynowicz.

Małgorzata Opczkowska we łzach. Wzruszała się występem gwiazdy "The Voice of Poland"

Temat wykonania piosenki Violetty Villas i komentarza Krzysztofa Gospodarka wrócił w jednym z odcinków "Pytania na śniadanie".

W TVP przypomniano występ z "Rytmów Dwójki", a w zaskakujący sposób na wykonanie "Do ciebie, mamo" zareagowała prowadząca "PNŚ" Małgorzata Opczkowska.

Prezenterka, gdy usłyszała piosenkę miała łzy w oczach i przez chwilę zamilkła. Wyraźnie wzruszona na wizji Opczkowska przyznała, że utwór budzi w niej wspomnienia z dzieciństwa. "Mam ciarki, naprawdę" - wyznała.