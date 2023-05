Fayth Ifil w brytyjskim "Mam talent" pojawiła się w 2020 roku. Do programu 12-latka przyjechała z miejscowości Swindon.

"Gdy obudziłam się rano, nie wierzyłam, że dziś tu będę. Pomyślałam, że to mi się śni" - mówiła krótko przed występem. Młoda wokalistka przyznała, że przez rówieśników miała problem z pewnością siebie, ale rodzice przywrócili jej wiarę we własne umiejętności.

Przed jurorami wokalistka postanowiła zaprezentować utwór Tiny Turner "Proud Mary".

12-letnia uczestniczka zachwyca w "Mam talent". Wielki hit sieci!

Gdy Ifil zaczęła śpiewać, jurorzy nie kryli zdziwienia tym, jak potężnym wokalem dysponuje. Również publiczność reagowała entuzjastycznie na pełny energii występ uczestniczki. Podczas refrenu tańczyła już cała widownia razem z jury.

Co oczywiste, uczestniczka kończyła show z owacjami na stojąco. Jednak to nie wszystko. Simon Cowell postanowił nagrodzić ją Złotym Przyciskiem.

"Nie zdarza się to tu często, ale niektóre osoby, które pojawiają się na scenie, wydają się urodzone po to, aby zostać wielkim gwiazdami" - komentował Michael Walliams.



"Uwielbiam twój charakter. Mówiłaś o wsparciu od rodziców. Dziś dostałaś je od trzech tysięcy ludzi, którzy tutaj się zjawili" - mówił Cowell krótko przed wciśnięciem Złotego Przycisku.



Wideo