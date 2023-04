Sukces piosenki Miley Cyrus nie powinien być zaskoczeniem. Tuż po premierze, która miała miejsce 12 stycznia, utwór trafił na szczyt zestawienia Billboardu i spędził tam sześć tygodni. Singiel "Flowers" był też jednym z najchętniej omawianych utworów w prasie. Pojawił się bowiem krótko po głośnym muzycznym dissie Shakiry i też został okrzyknięty "utworem zemsty". Wierni fani Cyrus, którzy szczegółowo przeanalizowali słowa piosenki, doszukali się w niej licznych odniesień do zakończonego w 2020 roku małżeństwa z Liamem Hemsworthem. Popularność utworu napędzała fala domysłów i spekulacji, ale także to, że piosenka po prostu wpada w ucho.

O tym, że Cyrus, która wraca po trzyletniej przerwie, nie mogła wybrać lepszego utworu na pierwszy singiel z nowej płyty, świadczą przekazane przez firmę Luminate dane dotyczące liczby odtworzeń. Według zestawienia opublikowanego na oficjalnej stronie tej pracowni badawczej, utwór "Flowers" do końca marca miał 1,16 miliarda odsłuchań w serwisach streamingowych. To najwyższy wynik spośród wszystkich utworów na świecie w pierwszym kwartale 2023.

Swoim singlem artystka pozostawiła daleko w tyle konkurencję. Obok niej w pierwszej piątce zestawienia znalazły się także utwór SZA "Kill Bill" (885 milionów odtworzeń, "Die For You" The Weekend (629 milionów odtworzeń), wspomniany już hit Shakiry "BZRP Music Sessions #53" (627 milionów odsłuchań) i "Calm Down" Remy i Seleny Gomez (601 milionów odsłuchań).

Jak widać, między zajmującą pierwsze miejsce piosenką "Flowers" a pozostałymi utworami z pierwszej piątki jest przepaść. A to oznacza, że choć do końca roku zostało jeszcze ponad osiem miesięcy, to hit Cyrus ma ogromne szanse zostać najchętniej odsłuchiwanym utworem roku.