Przypomnijmy, że Anna Popek została gwiazdą nowego programu śniadaniowego Telewizji Republika pt. "Wstajemy". Tomasz Sakiewicz do poranka w swojej stacji zaprosił nie tylko byłą prezenterkę TVP, ale również Rafała Patyrę.

To jednak nie wszystko. Obok Anny Popek w roli nowego prowadzącego pojawił się też Karol Kus. "Wczoraj gotowałeś w Puszczy Noteckiej, a dzisiaj tutaj z nami w studio, witamy serdecznie" - mówiła do swojego ekranowego partnera Popek. Kim jest nowy gwiazdor prawicowej telewizji?



Kim jest Karol Kus? Chciał na Eurowizję, śpiewał w TVP

Karol Kus to wokalista, producent i kompozytor. Nagrywał m.in. z Haliną Mlynkovą, Gabrielem Fleszarem i Bartkiem Wroną. Jest również współautorem przebojów "Nie kłam, że kochasz mnie", wykonywanego przez Ewelinę Flintę i Łukasza Zagrobelnego oraz "Kolorowe sny" Just 5.

Kus jest też założycielem grupy Taraka, którą tworzą muzycy z Polski, Białorusi i Ukrainy. Formacja debiutowała w 2013 roku płytą "Biała wódka".

Jako że muzyk od lat angażuje się we współpracę ze środowiskami twórczymi na Ukrainie, to w 2014 roku z grupą nagrał płytę "Podaj rękę Ukrainie", a tytułową piosenką wykonał na scenie kijowskiego Majdanu. Za utwór otrzymał podziękowania od Komisji do spraw Kultury i Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego Lwowskiej Rady Obwodowej.

"Po raz pierwszy poczułem coś niewiarygodnego. Doznałem pięknego spełnienia mojej roli w muzyce. Kiedy 150-tysięczny tłum na Majdanie zaśpiewał piosenkę wspólnie z nami, byłem wzruszony, pełen pokory i wiedziałem, że wszystkie słowa, które wypowiadam ze sceny, są szalenie istotne, trafiają w serce" - wspominał tamten występ w rozmowie z Polskim Radiem.

"Podaj rękę Ukrainie" zyskało drugie życie już po lutym 2022 roku, kiedy to doszło do ataku na Ukrainę ze strony Rosji. Taraka wykonała ten utwór m.in. na specjalnym koncercie w TVP. Warto dodać, że jeden z członków grupy - Dmitrij - zginął w marcu 2022 w Ukrainie.



Taraka próbowała swoich sił również na Festiwalu w Opolu w 2015 roku (koncert SuperPremiery) oraz w eliminacjach do Eurowizji rok później, gdzie zajęli siódme miejsce (preselekcje wygrał wtedy Michał Szpak).

Do Sztokholmu muzycy Taraki chcieli pojechać z utworem "In The Rain".

"Piosenka dotyka w swojej treści powszechnego obecnie w życiu publicznym tematu imigracji i poszukiwania swojego miejsca na świecie. Zespół Taraka nie skupia się jednak na problemie imigrantów z krajów arabskich, lecz chce pokazać problem imigracji mieszkańców krajów słowiańskich (Węgry 1956, Czechosłowacja 1968, Polska 1981 i obecnie Ukraina), zawsze powodowanych przez jeden kraj, który od lat stara się uzależnić swoich zachodnich sąsiadów" - czytamy w opisie utworu.



Obecnie Karol Kus łączy pasję do muzyki z pasją do gotowania. Na Facebooku prowadzi profil o nazwie "Karol Kus Masz to w Lesie", na którym prezentuje swoje kulinarne umiejętności.

"Czuję się jak takie 5-letnie dziecko, które ojciec wrzucił do jeziora i ma zacząć pływać, ponieważ po raz pierwszy będę dziennikarzem wspólnie z tak doświadczoną i wspaniałą prezenterką. Jest mi miło z jednej strony, a z drugiej strony liczę na państwa sympatię, że wytrzymacie ten program, a już z odcinka na odcinek będę się rozwijał" - podsumował swój debiut w TV Republika Karol Kus.