To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez fanów premier roku - EP-ka Kizo i Bletki pt. "Patopop (Vol. 1)" trafiła do sieci. Cieszący się niesłabnącą popularnością w ostatnich miesiącach duet krótko przed premierą wypuścił singel "100 BPM".

"'100 BPM' to utwór, który idealnie wpisuje się w słoneczny klimat, ale także ukazuje niepowtarzalny styl artystów. Singel stanowi ostatnią zapowiedź EP-ki 'PATOPOP (Vol. 1)’" - można było przeczytać się w oficjalnej zapowiedzi albumu. W ciągu tygodnia numer wyświetlono na Youtube ponad 2,2 miliona razy. Na Spotify zebrał natomiast 1,8 miliona odtworzeń.



Kizo i Bletka podbijają Polskę. W 2023 roku pokonali nawet Podsiadłę

Współpraca Kizo i Bletki rozpoczęła się przy utworze "TAXI", największym hicie w Polsce w 2023 roku według raportu ZPAV. Piosenka wyprodukowana przez Adasha, BeMelo i Eddie Blocka w nieco ponad rok zgarnęła 107 milionów wyświetleń.



Warto dodać, że początkowo to nie mało znana wokalistka miała być gościem w utworze. Kizo chciał do współpracy zwerbować Dodę. "Tak, miałam tam występować. Tylko wysłałam mu [Kizo] nagranie głosowe i się obraził na mnie. Mam nadzieję, że się już nie obraża, mamy po prostu inne poczucie wrażliwości i jednak to nie trafiło do mnie" - powiedziała w Radiu Eska.



W podsumowaniu końcoworocznym "TAXI" pokonało piosenki "Flowers" Miley Cyrus, "5 influencerek" Zeamsone, "mori" Dawida Podsiadły oraz "Nim zajdzie słońce" Dody i Smolastego.



Świetnie układająca się współpraca sprawiła, że duet postanowił pójść za ciosem. Najpierw podbił walentynki utworem "HERO", a następnie ogłosił premierę wspólnego minialbumu "Patopop (Vol.1)".

"Do projektu zaproszono twórcę wizualnego Michała Pańszczyka który doprawił go warzywami i przyprawami z polskiego bazarku sprawiając, że odnosimy wrażenie jakbyśmy byli z nimi na wakajkach. Artyści spędzili majówkę w Krakowie i Gdańsku, miastach, z których się wywodzą. Na swoich podwórkach stworzyli ogrom materiału wizualnego, który będzie ilustrować PATOPOP" - napisano.