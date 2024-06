31 maja wystartował Festiwal w Opolu, oprócz 3 dni koncertów, w mieście zwanym Stolicą Polskiej Piosenki odbywają się również wydarzenia poboczne. Ważnym elementem jest coroczne odsłanianie gwiazd polskich wykonawców w Alei Gwiazd na opolskim rynku.

W tym roku swoje gwiazdy odsłonili: zespół Piersi , Włodzimierz Korcz, Marek Biliński, Muniek Staszczyk oraz Kuba Badach.



Reklama

Zespół Piersi odsłania gwiazdę w Opolu i zaprasza byłych kolegów z grupy do wspólnego świętowania. Co z Pawłem Kukizem?

Podczas odsłonięcia gwiazdy przez formację Piersi, w imieniu wszystkich muzyków wypowiedział się wokalista grupy Adam Asanov. Wokalista przypomniał, że w tym roku formacja świętuje 40-lecie działalności i z tej okazji zaprosił wszystkich na specjalny koncert, który odbędzie się 29 sierpnia w Amfiteatrze w Opolu.

To jednak nie wszystko. Asanov - choć nie wymienił Pawła Kukiza - stwierdził, że grupa zaprasza wszystkich byłych muzyków na wspólne świętowanie jubileuszu i jak podkreślił chodzi mu o każdego, kto działał w składzie od 1984 roku.

"29 sierpnia w pięknym Amfiteatrze w Opolu odbędzie się koncert wyjątkowy, na który chcielibyśmy zaprosić wszystkich muzyków, którzy przewinęli się przez zespół Piersi od 1984 roku, oczywiście jeśli tylko będą mieli ochotę przyjść, zagrać, zaśpiewać z nami, serdecznie, serdecznie zapraszamy. Niech wieść idzie w świat" - stwierdził Asanov.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zespół Piersi odsłonił gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Zaproszono byłych muzyków do świętowania jubileuszu INTERIA.PL

Paweł Kukiz i Piersi. Historia konfliktu byłych kolegów z zespołu

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz toczył batalie ze swoimi byłymi kolegami dotyczącą prawa do używania nazwy zespołu Piersi.



Po odejściu z zespołu muzycy formacji postanowili zwerbować do składu nowego wokalistę - Adama Asanova i kontynuować działalność, nagrywając m.in. przebój "Bałkanica" oraz płytę "Piersi i Przyjaciele 2".



Od tego czasu datuje się głośny konflikt pomiędzy obiema stronami, które przez dłuższy czas wzajemnie oskarżały się na Facebooku. Wiosną 2015 roku Paweł Kukiz i Rafał "Jezioro" Jezierski złożyli w sądzie pozew o ustalenie prawa do nazwy Piersi. W ślad za tym poszło zabezpieczenie powództwa zakazujące muzykom obecnego składu wydania płyty pod nazwą Piersi (promowana singlem "Bujany" "Płyta jarmarczno-rockowa" miała się ukazać w marcu 2016 roku, ale premiera została wstrzymana).

Ostatecznie sąd oddalił powództwo Kukiza w 2016 roku, a rok później Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie głośnego sporu. Tym samym grupa może nadal posługiwać się nazwą Piersi.

W 2023 boczny projekt Pawła Kwaśnego i inni koledzy Kukiza z Piersi - Latające Biustonosze - nagrali prześmiewczą piosenką na temat obecnego posła pt. "Świetny Paweł", w którym krytykowali jego polityczną działalność.

Kukiz stwierdził po jej premierze, że tekst utworu "odbiega od rzeczywistości".