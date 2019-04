Żarty z pogrzebu Nipsey Hussle'a na wizji. Chcą zwolnienia dziennikarki

Czołowi amerykańscy raperzy oraz tysiące fanów Nipsey Hussle'a domagają się zwolnienia dziennikarki Fox News Laury Ingraham po tym, jak kpiła z ceremonii pogrzebowej zamordowanego rapera.

33-letni Nipsey Hussle, a właściwie Ermias Davidson Asghedom, zmarł 31 marca w szpitalu na skutek ran postrzałowych.

11 kwietnia odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji zastrzelonego rapera Nipsey Hussle'a. Na tę okazję wynajęta została hala Staples Center w Los Angeles, gdyż od samego początku spodziewano się bowiem tysięcy ludzi, którzy będą chcieli pożegnać tragicznie zmarłego artystę.

Po nabożeństwie tysiące przybyłych ludzi ustawiło się wzdłuż ulic, by zobaczyć karawan wiozący ciało zmarłego.

Ceremonia pogrzebowa stała się też tematem programu publicystycznego "The Ingraham Angle" Laury Ingraham z Fox News. W nim dziennikarka pozwoliła sobie na niestosowne żarty z samej uroczystości oraz z tłumu, który żegnał rapera.



Dziennikarka kpiła ze zmarłego, przytaczając fragment utworu rapera YG "FDT" (Nipsey był gościem numeru), w którym padają niecenzuralne pod adresem ówczesnego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Co ciekawe w przedstawionym wycinku teledysku nie pokazano samego Nipseya. "Co za kreatywny tekst" - mówiła Ingraham oraz towarzyszący jej Raymond Arroyo.



Wideo