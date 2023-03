Agustin Egurrola pracował w TVN-ie przez wiele lat. Zaczynał jako choreograf "Tańca z gwiazdami", następnie był też jurorem "You Can Dance" oraz "Mam talent". W tym ostatnim programie pełnił funkcję jurora przez siedem edycji.

W 2021 roku Egurrola zdecydował się przejść do TVP, gdzie został jurorem "Dance, Dance, Dance", a następnie "You Can Dance - Nowa Generacja". W TVN-ie zastąpił go tancerz Jan Kliment. Jest też choreografem stacji, który współpracował m.in. przy Eurowizji z Krystianem Ochmanem.



Figurski pyta Egurrolę o kulisy pracy w TVN-ie

W nowym odcinku programu Michała Figurskiego "NieZŁY Pacjent" dziennikarz zapytał choreografa i jurora o kulisy jego pracy w TVN-ie, sugerując, że największe gwiazdy musiały spełniać wymogi dotyczące wagi.

Reklama

"Krążą mity o twojej poprzedniej stacji, że tam wprowadza się absolutny rygor dla tych osób, które pojawiają się najczęściej na antenie, dla swoich prezenterów. Wręcz pojawiają się sugestie: Albo schudniesz 10-20 kg, my ci pomożemy, ale jak ci się nie uda, to będziemy wyciągali konsekwencje finansowe" - mówił Figurski.

Egurrola stanowczo zaprzeczył tym plotkom. "Nie, współpracowałem z telewizją TVN przez wiele lat, nigdy takiej sugestii nie było..." - stwierdził.

"Nikt o tym ze mną nigdy nie rozmawiał. Sam pewne rzeczy widziałem, pewne rzeczy mnie drażniły" - dodał Egurrola, na kolejna sugestię Figurskiego, że w TVN-ie wymuszano na największych celebrytach estetyczny wygląd kosztem zdrowia.