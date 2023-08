Gdy Rosjanin wkroczył na scenę zaczęli buczeć. Ludzie wychodzili z koncertu

Wtem lider powiedział do fanów: "Nie rozpoznajecie, kto jest waszym bratem? Nie jest waszym bratem?". Później retorycznie zapytał, czy "nie jest ich bratem bo jest z USA" i czy rozdzielają nas "granice naszych krajów". To nie przekonało miłośników The Killers, którzy nadal buczeli. "Skończyliście już? Chcecie tu wejść na scenę?" - dopytywał muzyk.

Emocje po koncercie opadły, a zespół wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. Brandon Flowers przeprosił za swoje zachowanie, które mogło urazić fanów. "Dobrzy ludzie z Gruzji, nigdy nie było naszym zamiarem obrażanie kogokolwiek! Mamy wieloletnią tradycję zapraszania ludzi do grania na perkusji i ze sceny wydawało się, że początkowa reakcja tłumu wskazywała na to, że nie mają nic przeciwko temu, aby dzisiejszy członek publiczności pojawił się z nami" - piszą w wiadomości The Killers.

"Zdajemy sobie sprawę, że komentarz, który miał sugerować, że wszyscy słuchacze i fani Killersów są 'braćmi i siostrami', mógł zostać źle zinterpretowany. Nie chcieliśmy nikogo zdenerwować i przepraszamy. Jesteśmy z wami i mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy" - dodają w oświadczeniu.