Świeżo wykopane ze skarbca Franka Zappy, "Funky Nothingness", w wersji CD zawierać będzie 25 niepublikowanych utworów zarejestrowanych podczas sesji studyjnej z 1970 roku.

Zapowiedź niepublikowanego albumu Franka Zappy. Kiedy premiera "Funky Nothingness"?

Zappie towarzyszył wtedy skład: perkusista Aynsley Dunbar, skrzypek Don "Sugarcane" Harris, klawiszowiec oraz saksofonista Ian Underwood i basista Max Bennett.

Właśnie ruszyła przedsprzedaż albumu, a ukaże się on w wersji na trzech CD oraz dwóch płytach winylowych (pojawi się też wydanie limitowane zawierające fioletowe winyle oraz kostkę gitarową z podobizną Franka Zappy)

"Funky Nothingness spełnia oczekiwania na wszystkich frontach, pokazując miłość Zappy do rhythm and bluesa i zaczynając od miejsca, w którym skończył na 'Hot Rats'" - czytamy w oświadczeniu Joe Traversa, który skompilował kolekcję wraz z synem Zappy, Ahmetem.

Opublikowany właśnie singel "Work With Me Annie/Annie Had a Baby" to medley dwóch hitów z 1954 roku o tej samej nazwie, oryginalnie śpiewanych przez Hank Ballard & The Midnighters. W wersji Zappy słyszymy wokal "Sugarcane" Harrisa, a w dalszej części skręca ona w bluegrassowe jam session.

