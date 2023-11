"Widzialne | Niewidzialne", czyli ósmy album w dorobku Zakopower ( posłuchaj! ), pojawił się w listopadzie 2022 r.

- Wychodzę z takiego założenia, że dobrze, jakby w tekstach piosenek był jakiś konkretny przekaz. W ogóle uważam, że artyści powinni być trochę drogowskazami. Nie chodzi o mądrzenie się i pouczanie kogoś, ale o dzielenie się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, żeby innym w taki sposób pomóc - opowiadał Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z Interią.

Niemal rok po premierze ostatniej płyty zespół postanowił stworzyć wyjątkowy tryptyk, w którym prezentuje trzy utwory z "Widzialne | Niewidzialne", ale w nieco odmienionych wersjach - z udziałem zaskakujących gości. Na otwarcie poznaliśmy "Szczęście" zaśpiewany z Belą Komoszyńską (Sorry Boys), a kolejne części to "Biały obłok" (gościnnie Igor Herbut z grupy LemON) i "Wołochy" (feat. Ralph Kaminski).

"To metafizyczna podróż przez czasy i ludzkie losy, to opowieść o przenikaniu się przeszłości z teraźniejszością, świata materialnego z duchowym. Uniwersalne historie i wartości, które dotyczą każdego z nas - miłość, radość, wiara, przemijanie..." - czytamy w zapowiedzi.

"Każdy z nas w życiu potrzebuje drugiego człowieka - do miłości, do przyjaźni, do przeżywania i doświadczania. To otwarcie się na innych buduje nas jako ludzi, a każda napotkana osoba, każda przeprowadzona rozmowa zmienia nas na zawsze. O tym właśnie jest ta piosenka i teledysk. Dlatego tym bardziej cieszę się, że Bela przyjęła nasze zaproszenie, udzieliła tu swojego głosu oraz emocji i stała się częścią historii 'Widzialne | Niewidzialne'. Dzięki jej pięknemu, dojrzałemu wokalowi i interpretacji, zdecydowanie łatwiej odczytać sens utworu. Świetnie poradziła też sobie z partią śpiewaną gwarą podhalańską" - podkreśla Sebastian Karpiel-Bułecka.

Clip Zakopower Szczęście - i Bela Komoszyńska (Sorry Boys)

Do teledysku promującego "Szczęście" , Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosił swoich przyjaciół - pojawili się m.in. Izabela Połeć z mężem, Kamila Szczawińska z córką, koledzy z zespołu Michał Trąbski i Bartek Nazaruk z rodzinami oraz żona lidera - Paulina Krupińska. Nie zabrakło oczywiście Beli Komoszyńskiej z jej życiowym partnerem, gitarzystą i współzałożycielem Sorry Boys Tomkiem Dąbrowskim. Klip został nagrany w przestrzeniach Cicha 23, a za warstwę wizualną teledysku odpowiada duet reżyserski Piotrovscy.

"'Szczęście' to pierwsza część tryptyku, w której za żółtymi drzwiami przedstawiamy barwną metaforę skutków podejmowanych przez nas relacji. Każdy z nas niesie całą gamę kolorów doświadczeń, które wyniósł z relacji z innymi. Każdy z nas zostawia innym paletę swoich barw, często w nadziei, że spotka kogoś o podobnych naszym kolorom doświadczeń, które przeżywane wspólnie zaowocują szczęściem widocznym... jak na dłoni" - tłumaczą Piotrovscy.



Tryptyk z nowymi wersjami pojawi się na winylowej płycie "Widzialne | Niewidzialne" - premiera 25 listopada.

Clip Zakopower Chwila

Zakopower i płyta "Widzialne | Niewidzialne" (tracklista):

1. "Wielkie oczy" feat. Nosowska

2. "Widzialnie i niewidzialne"

3. "Zmęczeni muzykanci"

4. "Chwila"

5. "Szczęście"

6. "Idę dalej"

7. "Hej idem w las"

8. "Biały obłok"

9. "Wołosi"

10. "Było minęło"

11. "Oczka zmruż"

12. "Bóg dał, Bóg wziął"

13. "Chwila" - radio edit.