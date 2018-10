Zadziorna Cher Lloyd: Zobacz teledysk "None Of My Business"

"None Of My Business" to pierwszy solowy premierowy utwór Cher Lloyd od dwóch lat.

Cher Lloyd prezentuje nowy teledysk /Mark Davis /Getty Images

Cher Lloyd ma na koncie szereg wyróżnień i nominacji, w tym m.in. MTV EMA, VMA, Radio Disney Music Awards, Young Hollywood Awards, Teen Choice Awards.

Cher Lloyd promuje się w USA 1 7 Cher Lloyd urzekła Brytyjczyków bezpośrednim sposobem bycia. Czy urzeknie również Amerykanów? - fot. Michael Loccisano Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 7

25-letnia wokalistka zdobyła rozgłos dzięki programowi "X Factor".

Dzieliła sceny z takimi gwiazdami jak m.in. z Taylor Swift, Demi Lovato, One Direction, T.I czy Will.I.Am. W mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 20 mln osób, a na YouTube wokalistka może pochwycić się łączną liczbą wyświetleń dobiegającą do miliarda.

Do największych przebojów Brytyjki należą takie utwory jak "Want U Back", "Oath" ft. Becky G czy "Really Don’t Care" nagrane z Demi Lovato.

Za produkcję nowego singla "None Of My Business" odpowiada Hitimpulse (m.in. Rihanna, ALMA, Sam Smith, Ellie Goulding, Zara Larsson).



"Bardzo długo czekałam, by podzielić się z wami kawałkiem, nad którym tak długo pracowałam. 'None Of My Business' to doskonały przedsmak mojego nowego materiału. Jeszcze nigdy nie byłam tak podekscytowana premierą!" - mówi Cher Lloyd.