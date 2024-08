Teraz CYRIL prezentuje debiutancką EP-kę "From Down Under". Wydawnictwo zawiera singel "Fall At Your Feet" oraz cztery utwory czerpiące z country i ponadczasowych ballad. Trzy kompozycje to odświeżone wersje klasyków: nagrane z Kitą Alexander "True" Spandau Ballet, "The Power Of Love" oraz "Somebody Else". Czwartą jest "Way Down Low".