Występem na tegorocznym festiwalu w Opolu Piotr Cugowski triumfalnie powrócił do TVP. Przypomnijmy, że dość nieoczekiwanie wokalista stracił pracę w pokazywanym w tej stacji programie "The Voice Senior". W tym roku jego miejsce w czerwonym fotelu zajęła Halina Frąckowiak.

Utwór "Cisza przed burzą" ( sprawdź! ) został wyróżniony nagrodą ZAiKS w konkursie Premier. Piosenka to wspólne dzieło gitarzysty Jarosława Chilkiewicza i Piotra Cugowskiego (muzyka) do słów Wojciecha Byrskiego. Autor tekstu wcześniej pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.

Piotr Cugowski i przewrotny los. "Jeszcze mi się chce, ale już niczego nie muszę"

Piosenka porusza temat przewrotności losu, ale także walki o swoje marzenia. Przesłanie podkreśla teledysk wyreżyserowany przez Pascala Pawliszewskiego.

"Trudno czasem nie wkurzać się na los, szczególnie, gdy coś nie idzie po naszej myśli. Wierzę jednak, że świat dąży do równowagi, po burzy zawsze wychodzi słońce. Na wszystko jest czas i miejsce. Ta świadomość pomaga mi zaakceptować wszystko, co los stawia na mojej drodze. I o tym także jest ten utwór" - mówił Piotr Cugowski.

"Cisza przed burzą" to kolejna zapowiedź drugiego solowy albumu wokalisty (wcześniej poznaliśmy utwór "Latarnik" ). Będzie to nowa odsłona twórczości Piotra, który przez lata wielokrotnie udowadniał, że nie boi się stylistycznych wolt ani artystycznych wyzwań.

Piotr Cugowski podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" podkreślał, że najważniejszy jest dla niego tekst. W utworze "Cisza przed burzą" padają słowa "Jeszcze mi się chce, ale już niczego nie muszę". Nie dotyczy to jednak jego kariery, bo nadal zamierza tworzyć i koncertować, szczególnie, że pandemia przerwała jego poprzednią trasę promującą płytę "40" z przebojami "Kto nie kochał" , "Daj mi żyć", "Zostań ze mną" oraz "Takich jak my nie znał świat".

"Jestem szczęściarzem i wszystko, co sobie założyłem, udało mi się mniej lub bardziej osiągnąć. Ten wiek jest o tyle ciekawy, że na pewne rzeczy mogę spojrzeć wstecz. To jest sam środek. Dużo przede mną. Dla mnie muzyka jest pasją, tym oddycham i żyję. Będzie chwilę odpoczynku w wakacje, ale cały czas myślę o drugiej solowej płycie" - podkreśla były trener "The Voice of Poland" (dziewiąta edycja) i "The Voice Senior" (trzecia i czwarta seria).