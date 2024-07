"Mniej niż zero", "Nic nie może wiecznie trwać", "Wszystko czego dziś chcę", "Takie tango" - to tylko kilka tytułów z imponującego dorobku Andrzeja Mogielnickiego. Ten utalentowany tekściarz, współzałożyciel zespołu Lady Pank, od 2009 roku mieszka na Dominikanie, gdzie odnalazł spokój i inspirację.

Andrzej Mogielnicki: Tekściarz z Karaibów, który podbił polską muzykę

Na rajskiej Dominikanie, z dala od zgiełku show-biznesu, od 2009 roku mieszka Andrzej Mogielnicki, jeden z najważniejszych polskich tekściarzy. Choć jego serce bije w karaibskim rytmie, to w Polsce zostawił swoje największe przeboje, które śpiewała cała Polska. "Mniej niż zero" Lady Pank, "Nic nie może wiecznie trwać" Anny Jantar, "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej czy "Takie tango" Budki Suflera to tylko niektóre z nich.

Mogielnicki, mimo egzotycznego adresu zamieszkania, pozostaje mocno związany z polską kulturą i językiem. W wywiadach podkreśla, że jest "Polakiem z krwi i kości" i tęskni za smakiem polskich potraw. Jednakże, jak sam przyznaje, Dominikana stała się jego drugim domem, w którym odnalazł spokój i inspirację do dalszej twórczości.

"W piosence najważniejszy jest dreszcz"

"W piosence najważniejszy jest dreszcz, emocja, którą stwarzasz i przekazujesz słuchaczowi" - mówił Mogielnicki w wywiadzie dla "Playboya" w 2016 roku. Ten dreszcz udało mu się stworzyć w setkach tekstów, które napisał dla największych gwiazd polskiej muzyki. Jego talent do chwytania emocji i ubierania ich w słowa sprawił, że stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych tekściarzy w Polsce. Jego teksty nie tylko opowiadają historie, ale także dotykają uniwersalnych uczuć i doświadczeń, co sprawia, że są bliskie sercom słuchaczy.

Adrzej Mogielncki (trzeci z prawej) w towarzystwie Kasi Sobczyk, Alicji Majewskiej, Ryszarda Rembiszewskiego i Edwarda Hulewicza Kurnikowski AKPA

Od Perfectu do Lady Pank

Pierwsze kroki w świecie muzyki stawiał u boku Zbigniewa Hołdysa i Bogdana Olewicza, tworząc z nimi grupę Perfect. To właśnie Mogielnicki napisał tekst do kontrowersyjnego utworu "Co się stało z Magdą K.", który ze względu na trudną tematykę gwałtu na nieletniej, przez lata nie mógł znaleźć swojego wykonawcy. Utwór ten, ostatecznie nagrany przez Hołdysa, stał się jednym z symboli oporu wobec systemu komunistycznego.

W latach 80. Mogielnicki związał się z zespołem Lady Pank, dla którego napisał wiele przebojów, w tym kultowe "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona" i "Wciąż bardziej obcy". Te piosenki, z charakterystycznym rockowym brzmieniem i tekstami pełnymi młodzieńczej energii, stały się hymnami pokolenia.

"Wszystko czego dziś chcę" - skandal i sukces

Piosenka "Wszystko czego dziś chcę", napisana dla Izabeli Trojanowskiej, wywołała skandal ze względu na odważny tekst. Mimo to, utwór stał się wielkim hitem i wywindował Trojanowską na szczyty list przebojów. Tekst, który dziś może wydawać się niewinny, w tamtych czasach był przełomowy i prowokacyjny, co tylko przyczyniło się do jego popularności.

Powrót do Budki Suflera

W latach 90. Mogielnicki powrócił do współpracy z Budką Suflera, pisząc dla nich teksty do takich przebojów jak "Takie tango" czy "Bal wszystkich świętych". Te piosenki zapewniły zespołowi ogromny sukces komercyjny i umocniły jego pozycję na polskiej scenie muzycznej. Mogielnicki, dzięki swojemu doświadczeniu i wyczuciu trendów, potrafił stworzyć teksty, które idealnie wpisywały się w gusta publiczności, jednocześnie zachowując wysoką jakość artystyczną.

Życie na Dominikanie

Mimo sukcesów w Polsce, Mogielnicki zdecydował się na przeprowadzkę na Dominikanę. Choć tęskni za polskim jedzeniem, to karaibski klimat i spokojny tryb życia sprawiają, że czuje się tam jak w domu. Z dala od medialnego zgiełku, może skupić się na swojej pasji, jaką jest pisanie. Jego twórczość, choć inspirowana polską rzeczywistością, nabiera na Dominikanie nowych barw i egzotycznych akcentów.

"Stacja Warszawa" Lady Pank IPLA

Zobacz też: