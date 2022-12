Od pokoleń muzyka księżniczek Disneya jest ścieżką dźwiękową naszego życia. Historie księżniczek i królowych Disneya uczą nas dostrzegać ukryte głęboko dobro, z odwagą odkrywać nowe światy i przekonują, że mamy tę moc. Nieodłączną częścią tych opowieści są wielkie, muzyczne przeboje.

"Disney Księżniczki Koncert": Kto wystąpi? Gdzie? Kiedy?

Na jednej scenie wybrzmią utwory z klasycznych animacji i najnowszych przebojów kinowych, m.in. z obu części "Krainy lodu", "Vaiany: Skarbu oceanu", "Pocahontas", "Zaplątanych", "Aladyna", "Mulan" czy "Małej syrenki". To wyjątkowe widowisko ubarwią materiały filmowe na wielkim ekranie.

Koncert Księżniczek Disneya to muzyczne wydarzenie stworzone z myślą nie tylko o dzieciach i młodzieży, ale o wszystkich miłośnikach animowanych filmów Disneya i znakomitej, wielokrotnie nagradzanej muzyki, która od lat skrada serca małych i dużych.

Podczas koncertów usłyszymy finalistkę amerykańskiej wersji "Mam Talent", Sarę James. Oprócz niej, na scenie pojawią się także Paulina Grochowska, Magdalena Wasylik, Sylwia Przetak, Zosia Nowakowska oraz Maciej Pawlak.

Kim jest Sara James?

Sara James dała się poznać publiczności dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Po wielkim triumfie reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji Junior w 2021 roku.

We wrześniu tego roku wystąpiła w finale amerykańskiego "Mam talent", a od początku uważano ją za faworytkę do zajęcia miejsca na podium. 14-latka wykonała utwór Kate Bush "Running Up That Hill" (zobacz!) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą czwartego sezonu "Stranger Things".

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - stwierdził Simon Cowell .

Ostatecznie jednak widzowie nie postawili na wokalistkę i ta zajęła miejsce poza podium talent show. Mimo to jej występy przysporzyły Sarze popularności na całym świecie. Show wygrała taneczna grupa Mayyas z Libanu.

Sara James o "postarzaniu się" młodych dziewcząt. "Odłożyć na bok dzieciństwo"

