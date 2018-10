XXXTentacion, Lil Pump, Maluma i Swae Lee razem. Zobacz wideo "Arms Around You"

Ponad 21 mln odsłon ma tekstowe wideo do utworu "Arms Around You" zastrzelonego w czerwcu rapera XXXTentaciona, któremu towarzyszą Lil Pump, Maluma i Swae Lee.

XXXTentacion zginął w czerwcu 2018 r. /Bennett Raglin /Getty Images

XXXTentacion, właściwie Jahseh Onfroy, został zamordowany 18 czerwca 2018 roku. Zaledwie 20-letni raper został postrzelony w Deerfield Beach na Florydzie. Po przetransportowaniu do szpitala zmarł.

Za produkcję "Arms Around You" odpowiadają Skrillex, Mally Mall i JonFX.

Pierwotnie numer powstał w 2017 r. z udziałem Rio Santany. Po śmierci XXXTentaciona do jego matki zgłosił się raper Lil Pump, który chciał nagrać utwór w hołdzie dla Onfroya.

W "Arms Around You" towarzyszą mu kolumbijski wokalista Maluma oraz raper Swae Lee.