Xentrix: Album "Seven Words" gotowy. Sprawdź singel do utworu tytułowego

Następcę powrotnego albumu "Bury The Pain" z 2019 roku nagrano w studiach Backstage w Derbyshire i Viscon w Lancashire. Miksem i masteringiem w pierwszym z nich ponownie zajął się Andy Sneap, ceniony fachowiec, a zarazem aktualny koncertowy gitarzysta Judas Priest.

Autorem okładki "Seven Words" jest brytyjski artysta Dan Goldsworthy, którego prace zdobią płyty m.in. Accept, Corpsegrindera i Alestorm.

Szósty album weteranów thrashu z Xentrix będzie mieć swą premierę 11 listopada pod banderą francuskiej Listenable Records. Materiał trafi do sprzedaży m.in. w wersji CD oraz na kasecie i winylu.



Do singla "Seven Words" Xentrix powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Xentrix - szczegóły albumu "Seven Words" (tracklista):

1. "Behind The Walls Of Treachery"

2. "Seven Words"

3. "Spit Coin"

4. "The Alter Of Nothing"

5. "Everybody Loves You When You're Dead"

6. "Reckless With A Smile"

7. "Ghost Tape Number 10"

8. "My War"

9. "Kill And Protect"

10. "Anything But The Truth"

11. "Billion Dollar Babies".