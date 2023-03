W 2023 przypada 30. rocznica powstania grupy Wzgórze Ya-Pa 3 . Z tej okazji Borixon i Wojtas szykują unikatowy winyl z pamiątkowym singlem i zapowiadają, że to dopiero początek atrakcji związanych z obchodzoną rocznicą.

Utwór "Park (DJ Eprom Version)" jest singlem legendy polskiego hip hopu stworzonym po 21-letniej przerwie w działalności wydawniczej. Numer w nostalgiczny sposób odnosi się do czasów, w których skład formował się do swojej najmocniejszej wersji. Muzycznie rap został osadzony na oldschoolowym boombapowym bicie wyprodukowanym na samplerze AKAI.

Aktualnie grupę tworzą Borixon i Wojtas ze wsparciem DJ Eproma . W singlu usłyszymy pośmiertne wersy Radoskóra - zmarłego w maju 2021 r. jednego z trzech założycieli WYP3.

"'Park' to efekt jednej z kilku sesji Wzgórza, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Mimo iż zespół pozostaje nieaktywny muzycznie, moja przyjaźń z Wojtasem trwa niezmiennie od początku naszej znajomości. Nie silimy się na robienie nowej muzyki, podchodzimy do tego tak samo jak na początku, zajawkowo i bez ciśnienia. Ucinając pytania - filmy towarzyszące premierze nie są historią zespołu WYP-3 pisaną na nowo. Ich zadaniem było wprowadzenie Was w klimat 'Parku'. Dlatego też nie ma w nich Zajki, który wiele lat temu zdystansował się od zespołu i zajął się swoim życiem. Nie zmienia to faktu, że Zajka jest współzałożycielem tej ekipy i jego miejsce w panteonie pionierów polskiego rapu jest niezaprzeczalne i mamy ze sobą sporadyczny kontakt. Nie szukajcie kosy gdzie jej nie ma, a może Was jeszcze zaskoczymy" - mówi Borixon, odpowiedzialny za koncepcję i reżyserię video zajawek.

"Numer powstał kilka lat temu i czekał w szufladzie na odpowiedni moment. 30-lecie Wzgórza to dla nas bardzo ważny jubileusz, dlatego postanowiliśmy sfinalizować i wyprodukować ten singel. Zrobiliśmy to jak dawniej, spędzając kilka dni z Epromem w jego studiu, przypominającym nam najlepsze czasy oldskulowego rapu, który kochamy i nadal uprawiamy. A przy okazji świetnie się bawimy. Kto był na naszym koncercie, ten wie, jak wygląda show Wzgórza w 2k23" - dodaje Wojtas.

Clip Wzgórze Ya-Pa 3 Park (DJ Eprom Version)

Premierze singla towarzyszy przedsprzedaż unikatowej płyty winylowej, która została wytłoczona w ściśle limitowanym nakładzie. Maxi singiel poza utworem "Park (DJ Eprom Version)" zawiera dodatkową wersję autorstwa Kes-a w koprodukcji DJ Eproma. Poza muzyką w wydaniu znajdziemy pamiątkowe zdjęcia związane z procesem powstawania utworu oraz dużą naklejkę ze znakiem nawiązującym do logo WYP3 z lat 90.

Raperzy podkreślają, że "Park" jest singlem upamiętniającym funkcjonowanie zespołu i nie jest zaczątkiem żadnego większego projektu albumowego. Planują też szereg działań, w tym koncertów, którymi będą przypominać o WYP-3.