Cała afera rozpętała się wiosną 2015 roku, kiedy to w Nowej Zelandii emitowany był drugi sezon programu "X Factor". Jednym z uczestników, którzy pojawili się w pierwszym odcinku na żywo show był Joe Irvine. Wokalista zaśpiewał utwór "Cry Me a River" Justina Timberlake'a i jak się okazało rozwścieczył tym samym jurorów - Natalię Kills i Willy'ego Moona, którzy prywatnie byli małżeństwem.



Natalia Kills zarzuciła wokaliście, że kopiuje styl jej męża.

Wyżyli się na uczestniku. Przesadzili

"Jako artysta szanująca kreatywną integralność i własność intelektualną jestem zdegustowana, jak bardzo naśladowałeś mojego męża - od fryzury po garnitur, czy ty nie masz żadnego szacunku dla oryginalności?" - pytała Natalia Kills, tak jakby jej mąż wymyślił garnitury.

"Jesteś pośmiewiskiem, to było tandetne i odrażające. Jestem zażenowana, że muszę tu siedzieć, w twojej obecności, i dzielić się swoją opinią" - atakowała wokalistka.

Piosenkarz Willy Moon przyłączył się do swojej żony w obrażaniu uczestnika. Określił występ jako "tani i absurdalny", a także porównał uczestnika do filmowych psychopatów.

Skandal w "X Factorze". Błyskawiczna reakcja produkcji

Po emisji odcinka widzowie dzielili się swoim oburzeniem w mediach społecznościowych. Sprawa urosła do takich rozmiarów, że oficjalne oświadczenie wydała stacja emitująca program. Jak czytamy, zachowanie Kills i Moona "było absolutnie niedopuszczalne".

Wideo