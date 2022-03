Magda Narożna od 10 lat jest związana z zespołem Piękni i młodzi. Wielką rozpoznawalność grupie przyniósł występ w programie "Must Be The Music" w 2014 roku. Od tego czasu wokalistka niemal bez przerwy koncertuje.

Gdyby kariera poszła nie po jej myśli, gwiazda nie ma się co martwić. W zanadrzu ma jeszcze asa, czyli... inną możliwość zarobku. Okazuje się, że Narożna z wykształcenia jest higienistką stomatologiczną! Okazuje się, że przed udziałem w show Polsatu gwiazda pracowała nawet w zawodzie!

"Najbardziej ubolewam nad tym, że jak już dostałam dyplom higienistki stomatologicznej, to popracowałam miesiąc w swoim zawodzie. Pracowałam 5 lat w gabinecie stomatologicznym. Po 3 latach uświadomiłam sobie, że mi się to podoba" - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Wokalistka wyznała też, że choć lubiła swą pracę, to etat nie jest dla niej. Ciężko było jej wytrwać przez 8 godzin robiąc jedno i to samo.

"Po pierwsze jestem osobą, która nie potrafi spędzać czasu bez ludzi, bez przyjaciół, znajomych. Czy jak jeszcze grałam w zespole weselnym, to byłam też animatorką czasu wolnego. Ludzie wszędzie towarzyszyli mi w życiu i w nim uczestniczyli" - wyznaje gwiazda disco polo.

Dzięki temu, że ma dyplom higienistki jest pewna, że kiedyś może jej się to przydać. Nie wiadomo w końcu, co przyniesie jej los. "Któż to wie, może jeszcze kiedyś na stare lata, jak nie dane będzie mi występować na scenie, to może jeszcze wrócę do swojego zawodu" - powiedziała Narożna.